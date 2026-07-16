Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Giá USD bán ra 26.430 đồng/USD

Cập nhật tỷ giá chiều tối thứ Tư (15/7), tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.233 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ giá bán USD bằng hoặc đi xuống thấp hơn phiên trước đó, tại nơi niêm yết thấp nhất còn 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 100,91 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 15/7

Cuối ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm đang là 25.233 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc giảm so với công bố trong phiên làm việc đầu ngày, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,91 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên mức giao dịch phiên trước, vẫn là 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV chiều tối 15/7 không điều chỉnh mới, niêm yết là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.992 đồng/USD và bán ra với 26.494 đồng/USD, tăng 1 đồng chiều mua so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.586 - 26.435 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ tại 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Tư vẫn giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần do chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, đánh dấu lần giảm hàng tháng đầu tiên trong sáu năm. Chỉ số lạm phát giảm đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 56%, giảm từ 78% trước khi công bố chỉ số CPI ngày hôm qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn dự đoán khoảng 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Kevin Warsh hôm qua đã nhắc lại rằng FED vẫn hoàn toàn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, củng cố lập trường chống lạm phát của ngân hàng trung ương".