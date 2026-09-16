Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Giá bán USD giảm còn 26.195 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, kết thúc làm việc ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng là 25.607 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.190 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,64 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 15 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 15/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.130 đồng/USD, cả hai chiều lùi xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng.

Ngân hàng BIDV cập nhật chiều tối thứ Ba niêm yết giá mua vào là 25.740 đồng/USD và bán ra 26.120 đồng/USD, giảm 60 đồng cả hai chiều so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank khép lại một ngày hiện niêm yết là 25.665 - 26.195 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ phiên trước đó giá mua đã giảm 54 đồng và giá bán hạ xuống thấp hơn 56 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.356 - 26.110 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.720 đồng/USD mua vào và 26.110 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.770 đồng/USD, giảm 40 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 15 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Hiện tại, sự chú ý đang chuyển sang Cục Dự trữ Liên bang (FED), dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp mới nhất vào thứ Tư.

Các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương Mỹ đã ám chỉ sự cần thiết phải tập trung vào việc kiềm chế áp lực lạm phát, đặc biệt là khi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông khiến nguồn cung dầu mỏ bị hạn chế và giá năng lượng tăng cao.

Hiện tại, theo CME FedWatch, có khoảng 92% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này, đưa chi phí vay lên mức từ 3,75% đến 4%. Các nhà phân tích của Deutsche Bank cũng lưu ý rằng mức tăng 90 điểm cơ bản hiện đã được phản ánh vào giá cả sau cuộc họp tháng 6 năm 2027 của FED, tăng 2 điểm cơ bản so với ngày hôm trước - một sự điều chỉnh góp phần làm tăng lợi suất trái phiếu kho bạc.

Dữ liệu gần đây chỉ ra lạm phát dai dẳng và khả năng phục hồi của thị trường lao động, hai xu hướng có thể tạo thêm dư địa cho FED tăng lãi suất. Về lý thuyết, việc tăng lãi suất có thể giúp kiềm chế lạm phát, mặc dù có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường việc làm và nền kinh tế nói chung".