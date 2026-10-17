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Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống mức 25.637 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.080 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 101,43 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 17/10 ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.101 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,43 điểm, giảm 0,68 điểm so với hôm trước.

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-Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.670 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua vào giảm 90 đồng và giảm 90 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.696 - 26.091 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 30 đồng mua vào và tăng 31 đồng bán ra. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.670 đồng/USD mua vào và 26.060 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng chiều mua vào, và dư nguyên ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Chỉ số USD theo sát tín hiệu tăng lãi suất từ Fed

Đồng USD đã tăng mạnh sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó giảm trở lại khi giới đầu tư nhận định rằng Fed sẽ tiếp tục thận trọng trong các quyết định chính sách tiền tệ.

Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 đã tăng mạnh trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng vọt. Theo các chuyên gia tại State Street ở Boston, CPI vẫn đang tác động đến việc định giá tài sản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống, đây sẽ là một lý do nữa khiến nhà đầu tư tăng mua đồng USD.

Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman mới đây phát tín hiệu, Ngân hàng Trung ương Mỹ nên tiếp tục chờ đợi và đánh giá thêm tình hình trước khi quyết định tăng lãi suất trở lại. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát đã lấn át những tín hiệu gần đây theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed, trong đó có phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, vốn gây sức ép lên đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10 tới là 65%, tăng so với mức 53% cách đây 1 tháng. Trong khi đó, thị trường đang tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ với tổng mức tăng lãi suất khoảng 79 điểm cơ bản đến cuối năm 2027. 

Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management - ông Uto Shinohara nhận định, hai mục tiêu kép của Fed đang mâu thuẫn với nhau, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động suy yếu. Còn ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments cho rằng, giới đầu tư đang dần mất niềm tin vào quyết tâm kiểm soát lạm phát của Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy đồng USD tăng giá đang được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao hơn”, ông Rosen nói và nhận định, lạm phát sẽ không giảm nếu Fed không buộc nền kinh tế rơi vào suy thoái thông qua những đợt tăng lãi suất mạnh, hoặc nếu Mỹ không điều chỉnh các chính sách thương mại và nhập cư.

PV/VOV.VN
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