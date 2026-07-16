Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Tỷ giá trung nâng lên mốc 25.254 đồng/USD

Tỷ giá ngày 17/7

Cập nhật tỷ giá, đầu ngày thứ Sáu (17/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.254 đồng/USD, cao hơn hôm qua 11 đồng. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất đạt 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,72 điểm.

Phiên làm việc đầu tiên ngày 17/7, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều điều chỉnh mới, song không cùng chiều, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,72 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước, công bố giao dịch tại 26.030 - 26.440 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch ngày mới công bố là 25.060 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.986 - 26.516 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã cộng thêm 4 đồng và chiều mua tăng 11 đồng kể từ kết thúc làm việc ngày thứ Năm.

Còn ACB giao dịch với 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sang ngày thứ Sáu không thay đổi so với phiên liền trước, giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD,

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá ngày 16/7

Cập nhật tỷ giá, mở cửa ngày thứ Năm (16/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.243 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,49 điểm.

Đầu ngày 16/7, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc đi lên cao hơn mức niêm yết cuối ngày thứ Tư, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,49 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên từ phiên liền trước, công bố giao dịch tại 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV sang ngày mới công bố giao dịch với 25.070 đồng/USD mua vào và 26.450 đồng/USD bán ra, bằng với mức niêm yết từ phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.986 - 26.505 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 6 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Còn ACB giao dịch với 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Năm không điều chỉnh mới nhiều phiên liên tiếp, giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD,

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật tỷ giá chiều tối thứ Tư (15/7), tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.233 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ giá bán USD bằng hoặc đi xuống thấp hơn phiên trước đó, tại nơi niêm yết thấp nhất còn 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 100,91 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 15/7

Cuối ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm đang là 25.233 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc giảm so với công bố trong phiên làm việc đầu ngày, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,91 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên mức giao dịch phiên trước, vẫn là 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV chiều tối 15/7 không điều chỉnh mới, niêm yết là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.992 đồng/USD và bán ra với 26.494 đồng/USD, tăng 1 đồng chiều mua so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.586 - 26.435 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ tại 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Tư vẫn giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần do chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, đánh dấu lần giảm hàng tháng đầu tiên trong sáu năm. Chỉ số lạm phát giảm đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 56%, giảm từ 78% trước khi công bố chỉ số CPI ngày hôm qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn dự đoán khoảng 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Kevin Warsh hôm qua đã nhắc lại rằng FED vẫn hoàn toàn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, củng cố lập trường chống lạm phát của ngân hàng trung ương".