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Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Giá bán USD nâng lên mức 26.274 đồng/USD

Thứ Sáu, 05:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, ở nơi niêm yết cao nhất là 26.274 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 100,18 điểm.

Tỷ giá USD đóng cửa làm việc thứ Năm (17/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.632 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá bán mới không cùng chiều, mức cao nhất được ghi nhận là 26.274 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,18 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 18 9 gia ban usd nang len muc 26.274 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD thứ Năm ngày 17 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 17/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, giảm 5 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV khép lại cửa ngày thứ Năm tăng 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ tại 25.805 đồng/USD mua vào và bán ra 26.185 đồng/USD. Techcombank cuối ngày hiện niêm yết là 25.746 - 26.274 đồng/USD (mua vào và bán ra), nâng giá mua lên cao hơn phiên trước 12 đồng và giá bán cộng thêm 8 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.370 - 26.190 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB điều chỉnh mới cả hai chiều cao hơn phiên làm việc ngày 20 đồng, niêm yết là 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ tăng 50 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.820 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 18 9 gia ban usd nang len muc 26.274 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD thứ Năm, ngày 17/9/2026

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Các nhà chiến lược đặc biệt lưu ý đến tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang (FED) bảo vệ việc tăng lãi suất, nhận thấy rằng họ đã loại bỏ ngôn ngữ trước đây cho rằng lạm phát dai dẳng ở mức cao một phần liên quan đến "cú sốc nguồn cung" do "giá cả tăng cao ở một số lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng". Thay vào đó, tuyên bố tháng 9 chỉ đơn giản mô tả tốc độ tăng giá hiện tại là "cao".

Theo ông Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Ngân hàng Thương mại Fifth Third, cho biết: "Sự thay đổi này nhấn mạnh rằng ủy ban cam kết đạt mục tiêu lạm phát và sẽ không viện cớ để không đạt được mục tiêu đó."

Chủ tịch FED, ông Kevin Warsh sau đó đã nhấn mạnh điểm này khi ông khẳng định rằng FED phải "đảm bảo rằng các điều kiện tín dụng và tài chính phù hợp với nhiệm vụ của chúng ta theo thời gian, và sự thay đổi giá cả tương đối trong một số lĩnh vực của nền kinh tế không được mở rộng." Ông Adams cho rằng ông Warsh có lẽ đang ngụ ý rằng sự tăng vọt chi phí năng lượng và điện tử do cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo sẽ không ngăn cản FED kiềm chế lạm phát".

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Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Chỉ số USD index chạm mốc 100,32 điểm

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Năm (17/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.632 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất là 26.266 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,32 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Chỉ số USD index chạm mốc 100,32 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Chỉ số USD index chạm mốc 100,32 điểm

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Năm (17/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.632 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất là 26.266 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,32 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Giá bán USD nâng lên 26.231 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Giá bán USD nâng lên 26.231 đồng/USD

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