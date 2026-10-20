Tỷ giá USD hôm nay 20/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.639 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Bắt đầu ngày làm việc 20/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.639 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng nhẹ, nơi niêm yết cao nhất hiện có giá 26.134 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,881 điểm.

Đầu ngày thứ ba, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.134 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,881 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày 20/10 công bố giá mua vào là 25.690 đồng/USD và 26.070 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều tăng so phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.610 - 26.134 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ kết thúc làm việc phiên liền trước, giá mua đã tăng nhẹ.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.690 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra, cũng tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do cũng tăng nhẹ, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 19/10

Cập nhật chiều tối thứ Hai (19/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ mức 25.633 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.258 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong sắc xanh đạt 101,94 điểm.

Cụ thể, chiều ngày 19/10, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 25.600 - 26.100 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó

Cùng thời điểm, ngân hàng Techcombank giao dịch quanh mốc 25.291 - 26.101 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua giảm 9 đồng, giá bán giảm 3 đồng so với giao dịch trước đó.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.690 đồng/USD mua vào và 26.080 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV sáng 19/10 giao dịch mua vào – bán ra ở mức 25.720 – 26.100 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD ổn định qua nhiều phiên, hiện được mua vào ở mức 25.690 đồng/USD, bán ra 26.100 đồng/USD. Như vậy, giá bán USD tại thị trường tự do thấp hơn so với giá bán của các ngân hang thương mại lớn.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu trong những tháng cuối năm

Nhóm chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán MBS dự báo, tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 có thể dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 đồng/USD, tương ứng mức tăng 2–2,8% so với đầu năm.

Theo MBS, áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu khi đồng USD được kỳ vọng mạnh lên trong những tháng cuối năm. Giá dầu neo cao gây sức ép lên lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, đồng VND được hỗ trợ bởi ba yếu tố gồm mặt bằng lãi suất trong nước, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực và khả năng thâm hụt thương mại thu hẹp về cuối năm. Nguyên nhân là lượng nguyên liệu nhập khẩu trong những tháng đầu năm có thể chuyển hóa thành hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu vào mùa cao điểm cuối năm.

Chia sẻ tại họp báo quý III/2026, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tỷ giá là một trong những trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát. Với quy mô xuất nhập khẩu lớn, Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động tiền tệ quốc tế. Nếu tỷ giá biến động bất lợi, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền vào thị trường trong nước, do đó NHNN luôn chú trọng kiểm soát và điều hành tỷ giá.

Theo số liệu NHNN công bố tại thời điểm đó, đồng VND tăng giá khoảng 1,12% so với USD, trong khi chỉ số DXY có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhiều đồng tiền khác mất giá khoảng 2–7% so với USD, trong đó có yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia và rupee Ấn Độ.

Diễn biến này cho thấy đồng VND vẫn giữ được sự ổn định tương đối so với nhiều đồng tiền khác trong bối cảnh USD mạnh lên. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá trong những tháng cuối năm vẫn cần được theo dõi, nhất là khi chính sách lãi suất của Fed và diễn biến giá năng lượng quốc tế còn nhiều yếu tố khó lường.