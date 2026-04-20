Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Tỷ giá trung tâm hiện ở mốc 25.102 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Khép lại một tuần làm việc, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống. Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.102 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.357 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.106 đồng/USD. Mức này được giữ cho tới hết thứ Tư và bắt đầu đi xuống từ sáng thứ Năm chạm mức 25.102 đồng/USD. Đây cũng là mức niêm yết cho tới cuối tuần.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.361 đồng/USD. Cho tới sáng thứ Năm mới điều chỉnh mới, giảm còn 25.102 đồng/USD. Đây cũng là mức nghỉ cuối tuần tại các ngân hàng thương mại lớn.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" chứng kiến sự giảm mạnh về cuối tuần. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận vào sáng thứ Ba với 26.860 - 26.910 đồng/USD mua vào và bán ra. Sau đó quay đầu đi xuống từ thứ Năm cho tới cuối tuần, đạt 26.610 - 26.660 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch quanh 98 điểm. Mức cao nhất đạt được là 99 điểm hôm thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện ở mốc 98,10 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Chuck Mikolajczak và Gertrude Chavez-Dreyfuss chia sẻ trên Reuters đánh giá thị trường tuần qua cho hay: "Giá trị đô la Mỹ, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần vào thứ Sáu khi tâm lý chấp nhận rủi ro tăng vọt sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở cửa, làm tăng thêm sự lạc quan rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đang dần kết thúc.

"Sự suy yếu của đồng bạc xanh chủ yếu là do thị trường đang giảm bớt rủi ro địa chính trị", George Vessey, chiến lược gia hàng đầu về ngoại hối và kinh tế vĩ mô tại Convera ở London, cho biết.

"Tôi không nghĩ chúng ta đang phản ánh một sự suy yếu cơ bản của đồng đô la Mỹ bởi vì vẫn còn những dấu hỏi xung quanh Cục Dự trữ Liên bang (FED), động thái tiếp theo của FED sẽ là gì sau khi lạm phát tăng cao hơn dự kiến. Vì vậy, nền kinh tế vẫn còn khá kiên cường nên đây sẽ không phải là sự khởi đầu của một sự suy giảm cấu trúc toàn diện của đồng đô la", ông George Vessey cho biết thêm".