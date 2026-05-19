  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.133 đồng/USD

Thứ Ba, 08:36, 19/05/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (19/5), Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.133 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, cùng giao dịch tại 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,08 điểm.

Tỷ giá ngày 19/5

Mở cửa làm việc thứ Ba (19/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.133 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch tại cùng mức 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,08 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Ba, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng tăng so với hôm qua, công bố là 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,08 điểm.

Sáng 19/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.133 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong sắc xanh với 99,08 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.109 - 26.389 đồng/USD (mua vào và bán ra), cao hơn cuối ngày thứ Hai 2 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay công bố là 25.139 đồng/USD mua vào và 26.389 đồng/USD bán ra, tăng 2 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Techcombank sáng nay nâng giá bán lên mốc 26.389 đồng/USD và giá mua vào hiện là 26.091 đồng/USD.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.389 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 19/5 không thay đổi mới, hiện giao dịch quanh mốc 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá ngày 18/5

Bước sang tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.131 đồng/USD, không thay đổi so với trước khi nghỉ cuối tuần. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu công bố giao dịch tại cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,38 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Hai, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng giữ bằng phiên trước, công bố giá bán USD là 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,38 điểm.

Đầu ngày 18/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.131 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, giao dịch ở mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,38 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay 25.137 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, niêm yết từ cuối ngày thứ Sáu tuần trước. 

Còn ACB công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 18/5 bật tăng tới 120 đồng chiều mua và 140 đồng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mốc 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật sáng Chủ Nhật, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.131 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.387 đồng/USD. Chỉ số DXY đi lên, đạt mốc 99,28 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.118 đồng/USD. Tỷ giá bắt đầu tăng lên từ thứ Ba cho tới cuối tuần, đạt mức cao nhất là 25.131 đồng/USD công bố sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.373 đồng/USD. Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, giá bán USD liên tục đi lên cho tới cuối tuần. Kết thúc làm việc một tuần, giá bán USD tạm dừng với 26.387 đồng/USD niêm yết từ sáng thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" giảm về cuối tuần. Mức cao nhất đạt được là 26.680 - 26.730 đồng/USD, công bố sáng thứ Hai. Cập nhật vào Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.360 đồng mua vào và bán ra tại 26.390 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) liên tục điều chỉnh mới, chủ yếu giao dịch trên mức 98 điểm. Chỉ số DXY có xu hướng khởi sắc về cuối tuần. Cập nhật sáng Chủ Nhật, chỉ số DXY đạt mức 99,28 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính David Scutt Do chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Mỹ được lên lịch, sự chú ý có thể sẽ tập trung nhiều vào các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) khi thị trường đánh giá lại cách các quan chức có thể phản ứng sau khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát từ cuộc chiến tranh Iran đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng đến cả hàng hóa và dịch vụ.

Với thành tích gây ảnh hưởng đến thị trường, những phát biểu của Thống đốc FED Christopher Waller có tầm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt khi các nhà giao dịch ngày càng đặt câu hỏi liệu FED có thể tiếp tục xem xét việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh hiện tại hay không. Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự báo FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ khoảng 12,5 điểm cơ bản vào cuối năm, đánh dấu một sự điều chỉnh mạnh mẽ theo hướng diều hâu so với thời điểm ngay trước khi chiến tranh Iran bắt đầu, khi thị trường tương lai dự báo sẽ có hơn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.131 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Sáu (15/5), chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm tăng lên 25.131 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD index khởi sắc, đạt 99 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Giá USD bán ra tăng lên 26.382 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Năm (14/5), chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm tăng lên 25.126 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,46 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 13/5: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.360 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Tư (13/5), tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch quanh mốc 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra).

