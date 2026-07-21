English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Giá bán USD tự do nâng lên mức 26.550 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 21/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.252 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất tạm dừng tại 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,79 điểm.

Cập nhật tỷ giá cuối ngày thứ Hai (20/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.252 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên mức công bố từ phiên làm việc đầu ngày, hiện mức cao nhất được ghi nhận là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mốc 100,79 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 21 7 gia ban usd tu do nang len muc 26.550 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 20/7

Kết thúc làm việc ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.252 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,79 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Hai không điều chỉnh mới kể từ phiên làm việc trước đó, tạm dừng tại 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.033 đồng/USD và bán ra với 26.514 đồng/USD, tăng 7 đồng ở chiều mua so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.614 - 26.514 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không thay đổi mới, niêm yết tại 26.080 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối 20/7 hiện giao dịch quanh mức 26.520 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD, giá mua đã tăng 10 đồng và giá bán tăng 20 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 21 7 gia ban usd tu do nang len muc 26.550 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Roushni Nair chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ hầu như không thay đổi ở mức 100,76 điểm, giảm nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp do xung đột ở Trung Đông. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát yếu hơn tuần trước cũng gây áp lực lên đồng tiền của Mỹ, ngay cả khi rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, nơi các hợp đồng tương lai cho thấy xác suất 85,6% các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 20/7: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.252 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 20/7: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.252 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (20/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.252 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều nhau, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 20/7: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.252 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 20/7: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.252 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (20/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.252 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều nhau, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,78 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.410 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.410 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (17/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.254 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc tăng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,75 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.410 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.410 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (17/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.254 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc tăng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,75 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Giá USD bán ra 26.505 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Giá USD bán ra 26.505 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 17/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.243 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, mức cao nhất được ghi nhận là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,54 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Giá USD bán ra 26.505 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Giá USD bán ra 26.505 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 17/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.243 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, mức cao nhất được ghi nhận là 26.505 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,54 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá