English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: Tỷ giá trung tâm giảm về mức 25.632 đồng/USD

Thứ Năm, 10:20, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay (22/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng về mức 25.632 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch trong khoảng 25.590 - 26.035 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay ngày 22/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà giảm 2 đồng về mức 25.632 VND/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng giảm, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.035 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,550 điểm, giảm 15 điểm so với phiên trước.

Tỷ giá USD đầu ngày 22/10 tại Ngân hàng Nhà nước:

ty gia usd hom nay 22 10 ty gia trung tam giam ve muc 25.632 dong usd hinh anh 1

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.620 VND/USD mua vào và 26.050 VND/USD bán ra, cùng giảm 20 đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.655 - 26.035 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh giảm 25 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Ngân hàng VietinBank hiện giao dịch 25.590 - 26.035 đồng/USD (mua vào và bán ra). Điều chỉnh giảm 35 đồng so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.646 - 26.025 đồng/USD (mua vào và bán ra), điều chỉnh tăng 5 đồng so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 10 ty gia trung tam giam ve muc 25.632 dong usd hinh anh 2

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 21/10

Cuối ngày 21/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.634 đồng/USD, giữ nguyên so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn giảm nhẹ, nơi niêm yết cao nhất hiện có giá 26.061 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,70 điểm.

Cuối giờ chiều 21/10, tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.050 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

ty gia usd hom nay 22 10 ty gia trung tam giam ve muc 25.632 dong usd hinh anh 3

Ngân hàng BIDV niêm yết tại mức 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra 26.070 đồng/USD, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng 21/10.

Techcombank đóng cửa ở mốc 25.666 - 26.061 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.650 đồng/USD mua vào và 26.040 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 10 ty gia trung tam giam ve muc 25.632 dong usd hinh anh 4

Nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi

Ngày 21/10, đồng USD trên thị trường quốc tế lại biến động giảm sau đà tăng nhẹ ngày 20/10, tại một số ngân hàng trong nước giá USD cũng giảm nhẹ, thị trường tự do vẫn chững giá. Có thể thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

chenh-lech-lai-suat-usd-vnd-xuong-muc-am-cham-ngoi-ty-gia-cf9fb559d19d418da9e5564a72472b98-1-.jpeg

Tỷ giá USD hôm nay 20/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.639 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 20/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.639 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.134 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,881 điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm về 25.633 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm về 25.633 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm, hiện ở mức 25.633 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại có sự điều chỉnh, mức cao nhất đạt được là 26.089 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,85 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm về 25.633 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm về 25.633 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm, hiện ở mức 25.633 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại có sự điều chỉnh, mức cao nhất đạt được là 26.089 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,85 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.637 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.637 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ 7 (17/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đingang ở mức 25.637 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn tăng, mức cao nhất đạt được là 26.096 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,84 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.637 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.637 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ 7 (17/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đingang ở mức 25.637 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn tăng, mức cao nhất đạt được là 26.096 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,84 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, thứ Sáu (16/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống mức 25.637 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.060 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 101,88 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, thứ Sáu (16/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống mức 25.637 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.060 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 101,88 điểm.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá