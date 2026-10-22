Tỷ giá USD hôm nay 22/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.634 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 20/10

Cuối ngày 21/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.634 đồng/USD, giữ nguyên so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn giảm nhẹ, nơi niêm yết cao nhất hiện có giá 26.061 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,70 điểm.

Cuối giờ chiều 21/10, tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.050 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại mức 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra 26.070 đồng/USD, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng 21/10.

Techcombank đóng cửa ở mốc 25.666 - 26.061 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.650 đồng/USD mua vào và 26.040 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi

Ngày 21/10, đồng USD trên thị trường quốc tế lại biến động giảm sau đà tăng nhẹ ngày 20/10, tại một số ngân hàng trong nước giá USD cũng giảm nhẹ, thị trường tự do vẫn chững giá. Có thể thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.