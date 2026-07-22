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Tỷ giá USD hôm nay 22/7: Giá USD bán ra đạt mức 26.523 đồng/USD

Thứ Tư, 05:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ mốc 25.260 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại chủ yếu bằng hoặc tăng so với phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD tiến sát mốc 101 điểm.

Cập nhật tỷ giá chiều tối thứ Ba (21/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.260 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, hiện mức cao nhất được ghi nhận là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,94 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 22 7 gia usd ban ra dat muc 26.523 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 21/7

Kết thúc làm việc thứ Ba, tỷ giá trung tâm đang là 25.260 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc cao hơn công bố phiên mở cửa cùng ngày, mức cao nhất đạt được là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,94 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.100 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.510 đồng/USD, tăng 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối 21/7 cộng thêm 20 đồng vào cả hai chiều, niêm yết tại 26.130 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.510 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.054 đồng/USD và bán ra với 26.523 đồng/USD, chiều mua đã tăng 25 đồng và không điều chỉnh mới giá bán so với phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.624 - 26.523 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.490 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.290 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.230 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 7 gia usd ban ra dat muc 26.523 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ dao động quanh mức cao nhất trong một tuần vào thứ Ba (21/7). Chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng tiền này so với rổ sáu loại tiền tệ chính của các nước phát triển, ổn định ở mức 100,93 điểm sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/7 trong phiên giao dịch trước đó.

“Rủi ro đối với đồng bạc xanh vẫn nghiêng về phía tăng giá hôm nay khi thị trường tiếp tục thể hiện mức độ tự mãn đầy rủi ro đối với việc leo thang quân sự trở lại”, ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết thêm.

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Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.330 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (21/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.260 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,97 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (21/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.260 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,97 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.330 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.330 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (21/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.260 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,97 điểm.

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