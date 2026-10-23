Tỷ giá USD hôm nay 23/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.627 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 23/10

Tỷ giá USD hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 23/10/2026 ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức: 24.401 đồng - 26.863 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào - bán ra như sau: Vietcombank: 25.630 đồng - 26.040 đồng. Vietinbank: 25.490 đồng - 26.030 đồng.

Trên thị trường quốc tế, Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,60 điểm.

Giá bán USD tại một số ngân hàng lớn hiện chủ yếu dao động quanh 26.030 - 26.045 đồng/USD. So với đầu tuần, mặt bằng giá đã giảm đáng kể và vẫn còn cách khá xa mức trần 26.863 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 25.600 đồng/USD - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank

Trước đó, cập nhật tỷ giá USD chiều 22/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.632 VND/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại có sự chênh lệch, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.045 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101 điểm.

Tỷ giá USD cuối ngày 22/10 tại Ngân hàng Nhà nước:

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.620 VND/USD mua vào và 26.030 VND/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.650 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng so với phiên liền trước.

Ngân hàng VietinBank hiện giao dịch 25.600 - 26.045 đồng/USD (mua vào và bán ra). Điều chỉnh tăng 10 đồng so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.651 - 26.035 đồng/USD (mua vào và bán ra), điều chỉnh tăng 10 đồng so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.600 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.100 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá những tháng cuối năm

Nhóm chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán MBS dự báo, tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 có thể dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 đồng/USD, tương ứng mức tăng 2–2,8% so với đầu năm.

Theo MBS, áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu khi đồng USD được kỳ vọng mạnh lên trong những tháng cuối năm. Giá dầu neo cao gây sức ép lên lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, đồng VND được hỗ trợ bởi ba yếu tố gồm mặt bằng lãi suất trong nước, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực và khả năng thâm hụt thương mại thu hẹp về cuối năm. Nguyên nhân là lượng nguyên liệu nhập khẩu trong những tháng đầu năm có thể chuyển hóa thành hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu vào mùa cao điểm cuối năm.

Diễn biến này cho thấy đồng VND vẫn giữ được sự ổn định tương đối so với nhiều đồng tiền khác trong bối cảnh USD mạnh lên. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá trong những tháng cuối năm vẫn cần được theo dõi, nhất là khi chính sách lãi suất của Fed và diễn biến giá năng lượng quốc tế còn nhiều yếu tố khó lường.