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Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Giá bán USD tự do giảm còn 25.920 đồng/USD

Thứ Tư, 05:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước trước phiên giao dịch sáng đạt 25.640 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc thấp hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất còn 26.280 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,39 điểm

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày thứ Ba (22/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.640 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới giá bán hoặc giảm nhẹ so với phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.280 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,39 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 23 9 gia ban usd tu do giam con 25.920 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 22/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.210 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày thứ Ba không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.830 đồng/USD mua vào và bán ra 26.210 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.753 - 26.280 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 4 đồng và giá bán lùi nhẹ 1 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.378 - 26.200 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB không điều chỉnh mới, hiện là 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.920 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 23 9 gia ban usd tu do giam con 25.920 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay để kiềm chế lạm phát do giá năng lượng gây ra. Điều này đã khiến các nhà đầu tư thận trọng với chi phí vay cao hơn trong thời gian dài hơn, điều có thể làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời như vàng thỏi.

Các quan chức FED dự kiến ​​sẽ đưa ra những bình luận mới về lãi suất trong tuần này. Phát biểu với Reuters hôm thứ Hai, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem, cho rằng FED nên nhanh chóng đẩy lãi suất lên cao hơn nữa, nếu không sẽ có nguy cơ lạm phát duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Trong bối cảnh đó, chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị đô la so với rổ các loại tiền tệ khác, đã tăng nhẹ lên 100,50 điểm. Đồng tiền của Mỹ mạnh hơn có thể khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài". 

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Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (22/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.640 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,41 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (22/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.640 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,41 điểm.

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