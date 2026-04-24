Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Giá bán USD tự do tăng mạnh lên mức 26.700 đồng/USD

Thứ Sáu, 08:40, 24/04/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (24/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.113 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,81 điểm.

Tỷ giá ngày 24/4

Mở cửa giao dịch thứ Sáu (24/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.113 đồng/USD, tăng 8 đồng so với qua. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên cao hơn phiên trước, chạm mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,81 điểm.

Đầu ngày, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, hiện công bố giá bán USD là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,81 điểm.

Cập nhật sáng ngày 24/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.113 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tăng và giao dịch với 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,81 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 24 4 gia ban usd tu do tang manh len muc 26.700 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.108  - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 8 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV bắt đầu ngày mới cộng thêm 8 đồng vảo cả hai chiều kể từ phiên trước, công bố là 26.138 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.059 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.368 đồng/USD, giảm 3 đồng chiều mua nhưng nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 8 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Sáu bất ngờ tăng mạnh tới 100 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 6.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.700 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 24 4 gia ban usd tu do tang manh len muc 26.700 dong usd hinh anh 2

Cập nhật chiều tối thứ Năm (23/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.105 đồng/USD. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết tại cùng mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,76 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 24 4 gia ban usd tu do tang manh len muc 26.700 dong usd hinh anh 3

Tỷ giá 23/4

Kết thúc làm việc thứ Năm, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) 98,76 điểm.

Cuối ngày 23/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,76 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.100 - 26.360 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Năm không điều chỉnh mới, niêm yết ở mốc 26.130 - 26.360 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.062 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.360 đồng/USD, giữ nguyên giá bán kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.360 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay giữ bằng mức công bố phiên trước, vẫn là 26.110 đồng/USD mua vào và 26.360 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.570 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.600 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 24 4 gia ban usd tu do tang manh len muc 26.700 dong usd hinh anh 4

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Julian Pineda CFA, CMT chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Mặc dù tình hình ở Trung Đông chưa có sự leo thang đáng kể trong ngắn hạn, các cuộc đàm phán đang diễn ra vẫn chưa mang lại một triển vọng rõ ràng. Điều này được phản ánh qua những diễn biến cụ thể: Hoa Kỳ duy trì lệnh ngừng bắn nhưng cũng tiếp tục phong tỏa hải quân , trong khi Iran tiếp tục yêu cầu những đảm bảo cụ thể trước khi tiến tới các cuộc đàm phán ổn định hơn. Điều này tạo ra một kịch bản mà không có xung đột công khai, nhưng cũng không có sự giảm leo thang thực sự nào trong ngắn hạn.

Môi trường này đã tạo ra một mức độ thận trọng nhất định trên thị trường, cho phép nhu cầu đối với đồng tiền của Mỹ ổn định hơn. Điều này có thể thấy rõ qua diễn biến của chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đô la Mỹ, và đã cho thấy sự phục hồi ổn định trong các phiên gần đây, duy trì ở mức trên 98,5 điểm với xu hướng tăng ngắn hạn".

Screenshot 2026-03-16 155958.png

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (23/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.105 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh mới nâng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,39 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (23/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.105 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh mới nâng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,39 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (23/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.105 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh mới nâng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,39 điểm.

