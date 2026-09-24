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Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Giá bán USD hạ xuống mức 26.276 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày thứ Năm (24/9) tỷ giá trung tâm giữ tại·25.635 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.276 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 100,90 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày thứ Tư (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước 25.635 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, mức cao nhất được ghi nhận là 26.276 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,90 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 24 9 gia ban usd ha xuong muc 26.276 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 23/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.780 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.190 đồng/USD, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng.

Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Tư niêm yết tại 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra 26.180 đồng/USD, giảm 30 đồng cả hai chiều so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.744 - 26.276 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.373 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB hạ xuống thấp hơn phiên liền trước 10 đồng cả hai chiều, hiện là 25.790 đồng/USD mua vào và 26.180 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.850 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 24 9 gia ban usd ha xuong muc 26.276 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính Fawad Razaqzada chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã lên tiếng trong những ngày gần đây, và thông điệp đều khá giống nhau.

Đầu tuần này, chúng ta đã nghe Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, cảnh báo rằng những cú sốc về nguồn cung, chi tiêu mạnh mẽ và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao. Những lo ngại tương tự cũng đã được các quan chức diều hâu khác của FED nêu bật, cho rằng con đường trở lại mục tiêu 2% có thể không dễ dàng.

Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin, người không có quyền bỏ phiếu cho đến năm 2027, đã tái khẳng định thông điệp đó, cho rằng một lần tăng lãi suất có thể không đủ để kiểm soát lạm phát.

Điều này làm tăng nguy cơ thắt chặt dần dần bị dồn dập ngay từ đầu, có thể làm gia tăng hơn nữa chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các quốc gia có lạm phát thấp hơn như Thụy Sĩ, hoặc nơi chính sách vẫn chưa hà khắc như ở Mỹ - chẳng hạn như Nhật Bản".

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Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.635 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.635 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới hoặc tăng nhẹ so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,62 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.635 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới hoặc tăng nhẹ so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,62 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.635 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.635 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.635 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới hoặc tăng nhẹ so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,62 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

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Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Giá bán USD 26.281 đồng/USD

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