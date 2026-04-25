Tỷ giá USD hôm nay 25/4: Giá USD bán ra tạm dừng tại 26.368 đồng/USD

Đóng cửa làm việc thứ Sáu (24/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.113 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,74 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 24/4

Bước vào nghỉ cuối tuần, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) 98,74 điểm.

Cuối ngày 24/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,74 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.108 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Sáu không điều chỉnh mới, niêm yết ở mốc 26.138 - 26.368 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.093 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.368 đồng/USD, giữ nguyên giá bán kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.368 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua vào đã tăng 20 đồng và không đổi giá bán.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ bằng mức làm việc phiên trước, hiện ở quanh mốc 26.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.700 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia nghiên cứu thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đang trên đà tăng điểm tuần đầu tiên sau ba tuần vào thứ Sáu, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng tiền này. Tính đến 05:49 giờ ET (09:49 giờ GMT), chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị đồng tiền này so với rổ các loại tiền tệ đối thủ, hầu như không thay đổi ở mức 98,80 điểm.

Các nhà đầu tư đang tìm đến đồng bạc xanh như một pháo đài tương đối an toàn, một phần bị thu hút bởi vị thế của Mỹ là một nhà xuất khẩu năng lượng lớn, điều này có thể giúp bảo vệ quốc gia này khỏi cú sốc năng lượng do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra".