Tỷ giá USD hôm nay 26/3: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.1022 đồng/USD

Tỷ giá 26/3

Sáng thứ Năm (26/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 2 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu điều chỉnh giá bán đi xuống, hiện công bố giao dịch tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,64 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 2 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày thứ Năm lùi xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều, hiện công bố là 26.137 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.078 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.

Còn ACB công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 26/3 giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua và giảm 2 đồng ở giá bán so với kết thúc làm việc ngày thứ Tư.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 26/3 giao dịch quanh mốc 27.950 - 28.000 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc thứ Tư (25/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.104 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn vẫn giữ mức giao dịch từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.359 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,25 điểm.

Tỷ giá 25/3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch tại 26.109 - 26.359 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên so với mức giao dịch phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại thứ Tư dừng ở mức 26.139 - 26.359 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước. Tại Techcombank, giá mua đã lùi xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng và giữ nguyên giá bán, tạm dừng làm việc tại 26.083 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.359 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.662 - 26.359 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.359 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng ở giá mua so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.950 đồng/USD mua vào và bán ra tại 28.000 đồng/USD, tăng 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Dự báo tỷ giá USD

Chiến lược gia kỹ thuật cao cấp Michael Boutros có phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Các mức giao dịch ngắn hạn của USD trên Forex.com như sau: "Đô la Mỹ đã giảm giá sau khi chạm vào vùng kháng cự quan trọng gần mức 100 điểm, chặn đứng đà tăng gần đây và chuyển trọng tâm trở lại vùng hỗ trợ. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất hồi tháng Hai, đưa giá vào một điểm uốn quan trọng trong cấu trúc tổng thể.

Với việc chỉ số hiện đang tiếp cận vùng hỗ trợ xu hướng từ đợt tăng giá cuối tháng Giêng, thị trường đang đối mặt với một thử thách then chốt. Giữ vững mức này sẽ giúp duy trì đà phục hồi, trong khi việc phá vỡ xuống thấp hơn sẽ cho thấy đợt tăng giá gần đây đã kết thúc. Các đường ranh giới được vạch ra trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn của USD".