Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Giá bán USD ở mốc 26.394 đồng/USD

Kết thúc ngày thứ Ba (26/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.138 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên liền trước, tạm dừng làm việc với 26.394 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,09 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 26/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.134 - 26.394 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay tạm nghỉ ở mốc 26.164 - 26.394 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank dừng làm việc tại 26.079 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.394 đồng/USD, chiều mua lùi nhẹ 1 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.394 đồng/USD. Còn ACB dừng làm việc hôm nay tạm nghỉ với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.394 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá bán đã tăng 2 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giao dịch quanh mốc ở 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không đổi kể từ phiên làm việc trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Matt Simpson đã có bài phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ như sau: "Biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng tiền của Mỹ đã đạt mục tiêu tăng giá 99,50 điểm của tôi vào tuần trước, được chọn vì nó nằm giữa vùng kháng cự khoảng trống và điểm xoay R1 hàng tháng. Một loạt các nến có bóng nến cao hơn nhưng đỉnh hàng ngày thấp hơn, trong đó có hai nến đi trong phạm vi hẹp và nến búa giảm giá, cho thấy đà tăng giá đang suy yếu.

Mặc dù đồng bạc xanh giảm nhẹ vào thứ Hai, nhưng nếu xét đến mọi yếu tố, mức giảm này tương đối khiêm tốn. Điều đó cho thấy các nhà giao dịch tiền tệ vẫn còn lưỡng lự về các hạn chót mới nhất giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhận thức rõ thực tế rằng chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) có lập trường cứng rắn và áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn".