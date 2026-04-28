Tỷ giá USD hôm nay 28/4: Giá USD bán ra giảm còn 26.366 đồng/USD

Tỷ giá ngày 28/4

Bắt đầu làm việc ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.111 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống thấp hơn phiên trước, chạm mức 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,54 điểm.

Cập nhật sáng ngày 28/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.111 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng giảm xuống thấp hơn mức niêm yết phiên trước và giao dịch với 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,54 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.106 - 26.366 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 2 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu ngày mới giảm 2 đồng ở cả hai chiều kể từ phiên trước, công bố là 26.136 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.087 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.366 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 6 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm 2 đồng ở giá bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Ba hiện giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với cập nhật phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Kết thúc kỳ nghĩ lễ, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng về cuối tuần. Tỷ giá trung tâm tạm dừng hiện niêm yết với 25.113 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.368 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.105 đồng/USD. Tỷ giá giảm nhẹ từ thứ Ba cho tới sáng thứ Năm thì quay lại đà tăng cho tới cuối tuần. Cập nhật ngày cuối nghỉ lễ, chiều tối thứ hai niêm yết là 25.113 đồng/USD.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.358 đồng/USD. Sau đó đi xuống, cho tới sáng thứ Năm thì quay đầu đi lên, đạt 26.360 đồng/USD. Hết ngày thứ Sáu giá bán nâng lên mốc 26.368 đồng/USD và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" biến động chậm lại. Mức giao dịch thấp nhất được ghi nhận vào sáng thứ Tư với 26.600 - 26.650 đồng/USD mua vào và bán ra. Sau đó đi lên từ chiều thứ Năm. Cập nhật chiều tối ngày 27/4, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.750 - 26.800 đồng/USD, cao hơn phiên liền trước 100 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch quanh 98 điểm. Mức cao nhất đạt được là 98,74 điểm vào chiều tối thứ Sáu. Cập nhật chiều tối thứ Hai, chỉ số DXY hiện ở mốc 98,31 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Cùng với lượng lớn báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng cần dành thời gian theo dõi một loạt quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương, những quyết định này có thể cung cấp thêm thông tin về kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách đối với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế lớn khi hậu quả từ cuộc chiến tranh Iran ngày càng leo thang.

Tâm điểm của chương trình sẽ là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến ​​phần lớn sẽ giữ nguyên lãi suất vay khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày mới nhất vào thứ Tư.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất đã giảm bớt kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai, đi kèm với cú sốc năng lượng, từ đó đe dọa làm gia tăng áp lực lạm phát ở các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, xét đến việc một số ngân hàng trung ương khác đang cân nhắc tăng lãi suất, việc giữ nguyên lãi suất thực tế sẽ hỗ trợ phần nào cho tài sản của Mỹ".