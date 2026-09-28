Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Giá bán USD tự do chạm mốc 26.000 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật cuối ngày Chủ Nhật (27/9), tỷ giá trung tâm là 25.641 đồng/USD. Giá bán USD ghi nhận mức cao nhất hiện là 26.247 đồng/USD. Chỉ số DXY lùi xuống còn 100,97 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu làm việc từ sáng thứ Hai, công bố là 25.637 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm liên tục điều chỉnh mới và tăng về cuối tuần. Sáng thứ Hai, tại Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 25.637 đồng/USD. Trong tuần mức thấp nhất được ghi nhận là 25.635 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Sau đó đi lên đạt 25.641 đồng/USD vào sáng thứ Sáu, đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này giảm về cuối tuần. Bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.286 đồng/USD, đồng thời là mức giao dịch cao nhất trong tuần. Các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán USD đi xuống về cuối tuần, ghi nhận mức thấp nhất đạt 26.247 đồng/USD công bố chiều tối thứ Sáu và bước vào nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng về cuối tuần. Sáng thứ Hai tỷ giá trung tâm giao dịch quanh 25.890 - 25.920 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau nhiều lần điều chỉnh mới, mức thấp nhất giao dịch tại 25.800 - 25.850 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá dao động quanh mốc 25.950 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.000 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu dao động quanh mốc 101 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 100,97 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia ẻ trên Investing.com cho hay: "Các tài sản thị trường mới nổi có thể chịu đựng được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vì các yếu tố kinh tế cơ bản mạnh mẽ hơn và tăng trưởng toàn cầu bền vững đã làm giảm tính dễ tổn thương của chúng trước chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của Mỹ, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) cho biết trong một báo cáo nghiên cứu.

Tại cuộc họp tháng 9, FED đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời phát tín hiệu rằng lãi suất có thể duy trì ở mức trên 4% cho đến năm 2027.

Theo UBS, thị trường đã dự đoán khoảng ba đợt tăng lãi suất nữa vào giữa năm 2027, nâng cao kỳ vọng đối với ngân hàng trung ương về một động thái bất ngờ mang tính thắt chặt hơn nữa. UBS dự kiến ​​chỉ có thêm một lần tăng 25 điểm cơ bản nữa".