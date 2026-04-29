Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD

Tỷ giá ngày 29/4

Mở cửa giao dịch thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.113 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, chạm mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,67 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.108 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 2 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Tư cộng thêm 2 đồng vào cả hai chiều kể từ phiên trước, công bố là 26.138 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.081 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.368 đồng/USD, giá bán đã tăng 2 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và tăng 2 đồng ở giá bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Tư hiện giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD, giữ nguyên từ hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối thứ Ba (28/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.111 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết là 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,74 điểm.

Tỷ giá 28/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.106 - 26.366 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Ba không điều chỉnh mới, niêm yết ở mốc 26.146 - 26.366 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.366 đồng/USD, giữ nguyên giá bán kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.366 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra, giá mua đã giảm 10 đồng và không đổi giá bán so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ bằng mức làm việc phiên trước, hiện ở quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Howard Schneider chia sẻ trên Reuters cho hay: "Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ nhóm họp tại Washington trong tuần này, có thể là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao và chiến tranh Iran đang bế tắc, có khả năng kéo dài sự bất ổn về triển vọng chính sách kinh tế và tiền tệ.

Ngày 15 tháng 5, thời điểm kết thúc 8 năm lãnh đạo FED của ông Jerome Powell, giờ đây dường như chắc chắn hơn sau khi một trở ngại lớn đối với việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn người kế nhiệm do ông chỉ định, Kevin Warsh, đã được loại bỏ vào thứ Sáu. Như một hành động cuối cùng, ông Powell có thể sẽ giám sát một cuộc bỏ phiếu khác vào thứ Tư của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc giữ lãi suất qua đêm chuẩn ổn định ở mức 3,50%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12".