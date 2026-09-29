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Tỷ giá USD hôm nay 29/9: Giá bán USD hạ xuống còn 26.235 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay (29/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.632 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức cao nhất đạt được là 26.235 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,10 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, khép lại ngày đầu tuần tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.632 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng giảm, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.235 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 29 9 gia ban usd ha xuong con 26.235 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 28/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.740 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.150 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Hai giảm 15 đồng cả hai chiều kể từ phiên làm việc đầu ngày, niêm yết tại 25.775 đồng/USD mua vào và bán ra 26.155 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.706 - 26.235 đồng/USD (mua vào và bán ra), kể từ phiên liền trước giá mua đã giảm 9 đồng và giá bán thấp hơn 12 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.379 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB không điều chỉnh mới, hiện là 25.760 đồng/USD mua vào và 26.150 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Hai hiện giao dịch quanh mức 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 29 9 gia ban usd ha xuong con 26.235 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Roushni Nair chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Thị trường đang dự báo 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 10 sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuần trước, các diễn giả của FED đã có quan điểm cứng rắn hơn, cảnh báo về lạm phát cao dai dẳng và sự cần thiết phải thắt chặt chính sách để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuần này, sự chú ý sẽ tập trung vào một loạt các báo cáo kinh tế của Mỹ, bao gồm: Báo cáo việc làm của ADP, chỉ số PCE cốt lõi, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang ưa chuộng và việc làm ngoài nông nghiệp.

Những dấu hiệu của lạm phát dai dẳng kết hợp với sự khởi sắc của thị trường việc làm có thể củng cố kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất vào tháng 10, hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng tiền của Mỹ, đồng thời kéo giá vàng xuống".

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Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.632 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc ngày thứ Hai (28/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống còn 25.632 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu như giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,13 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.632 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc ngày thứ Hai (28/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống còn 25.632 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu như giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,13 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.632 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.632 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc ngày thứ Hai (28/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống còn 25.632 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu như giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,13 điểm.

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc ngày thứ Sáu (25/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.641 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất đạt được là 26.261 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,27 điểm.

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