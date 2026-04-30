中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư (29/4), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.113 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, niêm yết tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,70 điểm.

Trước kỳ nghỉ lễ, chiều 29/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.113 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,70 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 29/4

Kết thúc ngày thứ Tư, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) 98,70 điểm.

Cuối ngày 29/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,70 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.108 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Tư tăng 10 đồng ở giá mua và không đổi giá bán, niêm yết ở mốc 26.148 - 26.368 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.093 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.368 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 12 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.368 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giữ bằng mức công bố phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không thay đổi so với phiên trước, hiện ở quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta: "Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất, một quyết định dường như đã được phản ánh đầy đủ vào giá cả. Do đó, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell, điều này có thể mang ý nghĩa quan trọng hơn khi có nhiều đồn đoán rằng đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của ông trên cương vị Chủ tịch FED trước khi có sự chuyển giao quyền lực cho Kevin Warsh.

Một câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức vụ trong Hội đồng Thống đốc đến năm 2028 hay sẽ từ chức sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của mình".

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.113 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng, công bố giao dịch ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,67 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá