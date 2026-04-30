Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

Trước kỳ nghỉ lễ, chiều 29/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.113 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,70 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 29/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.108 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Tư tăng 10 đồng ở giá mua và không đổi giá bán, niêm yết ở mốc 26.148 - 26.368 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.093 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.368 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 12 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.368 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giữ bằng mức công bố phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không thay đổi so với phiên trước, hiện ở quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta: "Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất, một quyết định dường như đã được phản ánh đầy đủ vào giá cả. Do đó, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell, điều này có thể mang ý nghĩa quan trọng hơn khi có nhiều đồn đoán rằng đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của ông trên cương vị Chủ tịch FED trước khi có sự chuyển giao quyền lực cho Kevin Warsh.

Một câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức vụ trong Hội đồng Thống đốc đến năm 2028 hay sẽ từ chức sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của mình".