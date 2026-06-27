English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.720 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 30/6, ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở 25.201 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại hầu hết đi ngang, tạm dừng với 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD index còn 101,28 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Hai, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.201 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt không đổi, hiện ở mốc 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,28 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 30 6 gia ban usd tu do tang len moc 26.720 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 29/6

Cuối ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.201 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số tạm dừng làm việc tại cùng mốc 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,28 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên so với phiên trước, vẫn ở mốc 26.091 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.461 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại giao dịch ngày thứ Hai hiện là 26.121 - 26.461 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.023 đồng/USD và bán ra với 26.461 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã giảm 8 đồng và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.461 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không điều chỉnh mới kể từ phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết là 26.080 đồng/USD và 26.651 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày 29/6 giảm mạnh tới 130 đồng chiều mua và 150 đồng chiều bán so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 30 6 gia ban usd tu do tang len moc 26.720 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên forex.com cho hay: "Thị trường tiếp tục gia tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay sau khi chỉ số PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của FED, tăng lên 3,4%, mức cao nhất trong ba năm.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm, báo cáo này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức mạnh của thị trường lao động và liệu Cục Dự trữ Liên bang (FED) có khả năng thắt chặt chính sách một lần nữa hay không. Chủ tịch FED Kevin Walsh cũng dự kiến ​​sẽ phát biểu vào thứ Tư".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/6) Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.201 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng và cùng công bố là 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,35 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/6) Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.201 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng và cùng công bố là 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,35 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc thứ Sáu (26/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm giảm còn 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết lùi xuống thấp hơn phiên trước và cùng công bố là 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,49 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc thứ Sáu (26/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm giảm còn 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết lùi xuống thấp hơn phiên trước và cùng công bố là 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,49 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá