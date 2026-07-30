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Tỷ giá USD hôm nay 30/7: Giá bán USD tự do hạ xuống mốc 26.320 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên làm việc ngày thứ Năm (30/7), Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,32 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Tư (29/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên là 25.306 đồng/USD. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới giá USD bán ra và có sự chênh lệch giữa các ngân hàng, mức cao nhất được ghi nhận là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 101,32 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 30 7 gia ban usd tu do ha xuong moc 26.320 dong usd hinh anh 1

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 29/7

Ngân hàng Vietcombank không thay đổi mới, niêm yết là 26.120 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giữ nguyên ở mốc 26.145 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.525 đồng/USD. Techcombank kết thúc làm việc ngày thứ Tư tạm dừng tại 26.062 - 26.571 đồng/USD (mua vào và bán ra), theo đó chiều mua đã hạ xuống thấp hơn 9 đồng và không thay đổi giá bán so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.652 - 26.515 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm nghỉ với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.510 đồng/USD bán ra, bằng với mức công bố phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Tư giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.320 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua và 20 đồng ở chiều bán kể từ phiên làm việc trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 30 7 gia ban usd tu do ha xuong moc 26.320 dong usd hinh anh 2

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ duy trì ở mức cao nhất trong một tháng vào thứ Tư, được neo giữ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể áp dụng lập trường cứng rắn để đối phó với rủi ro lạm phát dai dẳng.

Chỉ số USD dao động quanh mức 101,30 điểm, giảm 0,1%, duy trì gần mức cao nhất trong bốn tuần khi các nhà giao dịch tiền tệ chuẩn bị cho kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vào cuối ngày".

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Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.350 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên làm việc ngày thứ Tư (29/7), Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,51 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.350 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.350 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên làm việc ngày thứ Tư (29/7), Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,51 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 28/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.306 đồng/USD

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (27/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.293 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,19 điểm.

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