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Tỷ giá USD hôm nay 3/9: Giá bán USD tự do giảm còn 25.870 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.610 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn tạm dừng nghỉ lễ, mốc cao nhất đạt được là 26.338 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,49 điểm.

Biến động tỷ giá trong nghỉ lễ

Tỷ giá USD hôm nay, chiều tối thứ Tư (2/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 25.610 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn tạm nghỉ làm việc để bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất đang là 26.338 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh 99,49 điểm. 

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.850 - 26.260 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Tư giữ ở mức 25.890 đồng mua vào và bán ra với 26.270 đồng/USD, duy trì từ chiều tối thứ Sáu tuần trước. Tại ACB tính tới trước phiên làm việc sau nghỉ lễ niêm yết là 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.250 đồng/USD.

Cập nhật trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tỷ giá tự do giảm 110 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra với 25.870 đồng/USD.

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Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com: "Thị trường ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Sau lập trường cứng rắn của FED, ông Kevin Warsh trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole hôm thứ Sáu, thị trường hiện dự đoán có 70% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng này.

Hơn nữa, đồng bạc xanh đang tăng giá do nhu cầu trú ẩn an toàn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao.

Thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm ADP vào cuối ngày hôm nay, trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu, báo cáo này sẽ cung cấp thêm manh mối về việc liệu FED có tăng lãi suất hay không".

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Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Giá bán USD giảm còn 26.338 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay (28/8), bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.610 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.338 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,21 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Giá bán USD giảm còn 26.338 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Giá bán USD giảm còn 26.338 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay (28/8), bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.610 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.338 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,21 điểm.

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