Tỷ giá USD hôm nay 4/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.112 đồng/USD

Tỷ giá ngày 4/5

Mở cửa tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.112 đồng/USD, thấp hơn trước khi nghỉ lễ 1 đồng. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống và công bố giao dịch tại cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,21 điểm.

Đầu ngày 4/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng giảm, đa số công bố giá bán USD là 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,21 điểm.

Bắt đầu làm việc sáng thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.112 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đi xuống và giao dịch với 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,21 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.367 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 1 đồng cả hai chiều so với trước khi nghỉ lễ.

Ngân hàng BIDV bước sang tuần mới hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng ở cả hai chiều, công bố là 26.137 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.085 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.367 đồng/USD, giá bán đã giảm 1 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm nhẹ 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Hai hiện giao dịch quanh mốc 26.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.730 đồng/USD, giữ nguyên từ hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Kết thúc kỳ nghĩ lễ, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.113 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.368 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố sau kỳ nghỉ vào sáng thứ Ba, giao dịch tại 25.111 đồng/USD. Tỷ giá tăng nhẹ từ thứ Tư đạt mốc 25.113 và kéo dài đến hết cuối tuần.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Ba công bố giá USD bán ra là 26.366 đồng/USD. Sau đó đi lên từ sáng thứ Tư, chạm mức 26.368 đồng/USD công bố sáng thứ Năm. Đây cũng là mức niêm yết đến hết kỳ nghỉ lễ tại các ngân hàng thương mại lớn.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" đi xuống về cuối tuần. Mức cao nhất được công bố là 26.750 - 26.800 đồng/USD, giao dịch từ sáng thứ Ba cho đến thứ Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.680 đồng mua vào và bán ra tại 26.730 đồng/USD.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch trên 98 điểm. Mức cao nhất đạt được là 98,70 điểm vào chiều tối Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện ở mốc 98,16 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ giảm -1,8% trong tháng 5, nhìn chung phù hợp với xu hướng suy yếu theo mùa thông thường, mặc dù thấp hơn một chút so với mức giảm trung bình -2,2% kể từ năm 2000. Mặc dù vậy, vị thế mua ròng vẫn ở mức cao, với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai nắm giữ khoảng 11 tỷ đô la Mỹ vị thế mua ròng.

Tuy nhiên, với việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) khó có khả năng cắt giảm lãi suất và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đà giảm của đồng bạc xanh có thể vẫn bị hạn chế trong ngắn hạn nếu không có sự thay đổi nào trong bối cảnh kinh tế vĩ mô".