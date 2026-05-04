中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 4/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.112 đồng/USD

Thứ Hai, 08:36, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, ngày đầu tiên làm việc sau nghỉ lễ, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.112 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giảm, công bố giao dịch ở mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,21 điểm.

Tỷ giá ngày 4/5

Mở cửa tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.112 đồng/USD, thấp hơn trước khi nghỉ lễ 1 đồng. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống và công bố giao dịch tại cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,21 điểm.

Đầu ngày 4/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng giảm, đa số công bố giá bán USD là 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,21 điểm.

Bắt đầu làm việc sáng thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.112 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đi xuống và giao dịch với 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,21 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 4 5 ty gia trung tam giam con 25.112 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.367 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 1 đồng cả hai chiều so với trước khi nghỉ lễ.

Ngân hàng BIDV bước sang tuần mới hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng ở cả hai chiều, công bố là 26.137 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.085 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.367 đồng/USD, giá bán đã giảm 1 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm nhẹ 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Hai hiện giao dịch quanh mốc 26.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.730 đồng/USD, giữ nguyên từ hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 4 5 ty gia trung tam giam con 25.112 dong usd hinh anh 2

Biến động tỷ giá tuần qua

Kết thúc kỳ nghĩ lễ, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.113 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.368 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố sau kỳ nghỉ vào sáng thứ Ba, giao dịch tại 25.111 đồng/USD. Tỷ giá tăng nhẹ từ thứ Tư đạt mốc 25.113 và kéo dài đến hết cuối tuần.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Ba công bố giá USD bán ra là 26.366 đồng/USD. Sau đó đi lên từ sáng thứ Tư, chạm mức 26.368 đồng/USD công bố sáng thứ Năm. Đây cũng là mức niêm yết đến hết kỳ nghỉ lễ tại các ngân hàng thương mại lớn.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" đi xuống về cuối tuần. Mức cao nhất được công bố là 26.750 - 26.800 đồng/USD, giao dịch từ sáng thứ Ba cho đến thứ Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.680 đồng mua vào và bán ra tại 26.730 đồng/USD.

ty gia usd hom nay 4 5 ty gia trung tam giam con 25.112 dong usd hinh anh 3
Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch trên 98 điểm. Mức cao nhất đạt được là 98,70 điểm vào chiều tối Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện ở mốc 98,16 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ giảm -1,8% trong tháng 5, nhìn chung phù hợp với xu hướng suy yếu theo mùa thông thường, mặc dù thấp hơn một chút so với mức giảm trung bình -2,2% kể từ năm 2000. Mặc dù vậy, vị thế mua ròng vẫn ở mức cao, với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai nắm giữ khoảng 11 tỷ đô la Mỹ vị thế mua ròng.

Tuy nhiên, với việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) khó có khả năng cắt giảm lãi suất và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đà giảm của đồng bạc xanh có thể vẫn bị hạn chế trong ngắn hạn nếu không có sự thay đổi nào trong bối cảnh kinh tế vĩ mô".

Screenshot 2026-04-28 175517.png

Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư (29/4), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.113 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, niêm yết tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,70 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư (29/4), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.113 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, niêm yết tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,70 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 30/4: Giá USD bán ra ở mức 26.368 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư (29/4), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.113 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, niêm yết tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,70 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.113 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng, công bố giao dịch ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,67 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.113 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, đạt 25.113 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng, công bố giao dịch ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,67 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 28/4: Giá USD bán ra giảm còn 26.366 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 28/4: Giá USD bán ra giảm còn 26.366 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa ngày thứ Ba (28/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.111 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước, công bố giao dịch ở cùng mức 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,54 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 28/4: Giá USD bán ra giảm còn 26.366 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 28/4: Giá USD bán ra giảm còn 26.366 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa ngày thứ Ba (28/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.111 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước, công bố giao dịch ở cùng mức 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,54 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá