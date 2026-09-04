Tỷ giá USD hôm nay 4/9: Giá bán USD tăng lên 26.362 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.615 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận giá bán USD biến động không cùng chiều, mức cao nhất đạt được là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,12 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 3/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.850 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.260 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước đó 10 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV nâng cả hai chiều lên cao hơn phiên trước 10 đồng, tạm dừng làm việc tại 25.900 đồng/USD và bán ra 26.280 đồng/USD. Techcombank bước vào cuối tuần niêm yết tại 25.828 - 26.362 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 15 đồng và chiều bán cao hơn 5 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.415 - 26.270 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.880 đồng/USD mua vào và 26.270 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng cả hai chiều so với phiên làm việc đầu ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.870 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Dữ liệu từ giao dịch hoán đổi và CME FedWatch cho thấy thị trường tiền tệ đang dự báo xác suất gần 68% về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 16 tháng 9, xuất phát từ những cảnh báo rõ ràng của Chủ tịch FED Kevin Warsh tại Jackson Hole rằng công tác kiềm chế lạm phát vẫn chưa hoàn thành.

Giờ đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 của Mỹ vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư tổ chức xem số liệu việc làm - cùng với báo cáo CPI tháng 8 vào tuần tới - là dấu mốc cuối cùng quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang (FED) có nối lại chính sách thắt chặt tiền tệ vào cuối tháng này hay không".