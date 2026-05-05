Tỷ giá USD hôm nay 5/5: Giá bán USD hạ xuống còn 26.366 đồng/USD

Tỷ giá ngày 5/5

Đầu ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.111 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn giảm và công bố giao dịch tại cùng mức 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,53 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.106 - 26.366 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi 1 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Ba giảm 1 đồng ở cả hai chiều, công bố là 26.136 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.073 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.366 đồng/USD, hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng kể từ phiên trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm nhẹ 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Ba hiện giao dịch quanh mốc 26.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước..

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa ngày thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.112 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, hiện niêm yết là 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,24 điểm.

Tỷ giá 4/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.107 - 26.367 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Hai niêm yết ở mốc 26.147 - 26.367 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.073 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.367 đồng/USD, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 12 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.367 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra, giữ bằng mức làm việc phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước, hiện ở quanh mốc 26.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Thứ Tư tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, mặc dù đây là quyết định gây tranh cãi nhất kể từ đầu những năm 1990.

Trong khi giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3,5% đến 3,75%, FED cũng quyết định không thay đổi ngôn từ trong tuyên bố chính sách của mình, hiện đang cho thấy động thái tiếp theo về lãi suất sẽ là giảm chứ không phải tăng. Bốn trong số 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản đối tuyên bố này. Ngoài Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng dự kiến ​​sẽ công bố quyết định về lãi suất của riêng họ trong tuần này".