Tỷ giá USD hôm nay 6/5: Giá bán USD tự do giảm còn 26.660 đồng/USD

Tỷ giá ngày 6/5

Cập nhật sáng thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.113 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đi lên và công bố giao dịch tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,28 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.098 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 2 đồng ở giá bán ra kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước sang thứ Tư lùi xuống thấp hơn phiên trước 8 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán, công bố là 26.128 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.053 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.368 đồng/USD, hạ giá mua xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng và tăng 2 đồng ở giá bán kể từ phiên trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giảm 20 đồng chiều mua và cộng thêm 2 đồng vào giá mua so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Tư hiện giao dịch quanh mốc 26.620 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.660 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.111 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, hiện niêm yết là 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,29 điểm.

Tỷ giá ngày 5/5

Cuối ngày 5/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.366 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,29 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.106 - 26.366 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Ba niêm yết ở mốc 26.136 - 26.366 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.053 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.366 đồng/USD, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 12 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.367 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay tạm dừng làm việc với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.366 đồng/USD bán ra, giữ bằng mức làm việc phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Jiaxing Li chia sẻ trên Reuters cho hay: "Giá trị đô la giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chính vào thứ Tư sau khi Mỹ phát tín hiệu có thể sắp đạt được thỏa thuận với Iran.

Chỉ số đô la giảm 0,01% xuống còn 98,299 điểm. Thị trường hiện đang chuẩn bị cho việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp vào cuối tuần này, đây sẽ là một phép thử xem liệu nền kinh tế có đủ sức chống chịu để Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ hiện tại hay không, hoặc liệu thị trường lao động suy yếu có thể làm sống lại lý do cần cắt giảm lãi suất hay không".