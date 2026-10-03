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Tỷ giá USD hôm nay 3/10: Giá bán USD ở quanh mức 26.190 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.636 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng, mức cao nhất được ghi nhận là 26.253 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 102,04 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 2/10

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày 2/10 không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.810 đồng/USD mua vào và bán ra 26.190 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.724 - 26.253 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã giảm 10 đồng và giá bán tăng 37 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.374 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.770 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.190 đồng/USD, tăng nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 3 10 gia ban usd o quanh muc 26.190 dong usd hinh anh 1

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, đồng USD vẫn chiếm ưu thế giữa những bất ổn trên thị trường trái phiếu. Đồng USD đã giảm nhẹ so với một số đồng tiền nhất định, trong khi vẫn tiếp tục tăng so với các đồng tiền khác. Nhìn chung, đồng bạc xanh vẫn giữ vững vị thế trong bối cảnh trái phiếu dài hạn chịu áp lực. Điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên các cặp tỷ giá hối đoái chính như EUR/USD và AUD/USD, vàng và có thể cả các chỉ số, bất chấp sự biến động ngắn hạn do dữ liệu kinh tế gây ra.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng và báo cáo JOLTS đáng thất vọng hôm qua đã tạo áp lực lên đồng bạc xanh, mặc dù mức giảm của lợi suất ngắn hạn tương đối khiêm tốn. Lịch kinh tế Mỹ hôm nay nổi bật với báo cáo việc làm ADP và dữ liệu lạm phát PCE, sẽ cung cấp thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed, trong khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ sáu.

ty gia usd hom nay 3 10 gia ban usd o quanh muc 26.190 dong usd hinh anh 2
Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh trong trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục gây áp lực lên khẩu vị rủi ro toàn cầu, tạo ra sự hỗ trợ nền tảng cho đồng dollar. Điều này có khả năng hạn chế phạm vi điều chỉnh đáng kể của đồng bạc xanh, ngay cả khi các dữ liệu sắp tới gây thất vọng.

Sự chú ý hiện tập trung vào dữ liệu việc làm ADP tháng 9, chi tiêu cá nhân tháng 8 và lạm phát PCE tháng 8. Lạm phát PCE lõi dự kiến tăng tốc từ 0,2% lên 0,3% so với tháng trước. Mặc dù PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, thị trường có thể đặt trọng tâm hơn vào báo cáo CPI tháng 9 sẽ được công bố trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nếu chỉ số PCE lõi mạnh hơn dự kiến, điều này có thể đẩy định giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 lên cao trở lại.

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Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.636 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (2/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.636 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, mức cao nhất đạt được là 26.216 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 102,04 điểm.

Ánh Phương/VOV.VN
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