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Gia Lai xử lý 626 vụ vi phạm thị trường, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng

Chủ Nhật, 10:47, 04/10/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xử lý hành chính 626 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Trong 9 tháng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 1.381 vụ trong đó đã phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 626 vụ, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm gồm hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; ghi thiếu, sai nội dung bắt buộc trên nhãn hoặc ghi thông tin không đúng bản chất, sự thật về hàng hóa.     

gia lai xu ly 626 vu vi pham thi truong, thu nop ngan sach hon 10 ty dong hinh anh 1
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện cơ sở kinh doanh bán sơn giả.

Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng kiểm tra 73 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử phạt hơn 251 triệu đồng. Hơn 4,1 tấn thực phẩm, trong đó có nhiều loại thịt và thực phẩm đông lạnh, cùng 248 chai mắm nêm, 500 hũ mắm ruốc bị buộc tiêu hủy.

Hoạt động kinh doanh trực tuyến cũng bộc lộ nhiều vi phạm. Các hành vi chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu và không thông báo website bán hàng theo quy định.

gia lai xu ly 626 vu vi pham thi truong, thu nop ngan sach hon 10 ty dong hinh anh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Những tháng cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tập trung kiểm tra thực phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng; tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng trên mạng.

Đồng thời, theo dõi cung cầu, giá cả tại các địa bàn có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và chuẩn bị các đợt kiểm tra cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

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