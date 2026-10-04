Tỷ giá USD hôm nay 4/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.636 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Trong phiên giao dịch cuối tuần 4/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.636 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.253 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,92 điểm.

Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.636 đồng/USD (Ảnh minh họa: KT)

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày 4/10 công bố giá mua vào tại 25.810 đồng/USD mua vào và bán ra 26.190 đồng/USD.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.724 - 26.253 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.374 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.770 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.190 đồng/USD, tăng nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tăng tuần thứ ba liên tiếp

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, kết thúc tuần ở mức 101,92 điểm, tăng 0,94% trong tuần.

Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp của đồng bạc xanh.

Động lực chính hỗ trợ USD đến từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, giá dầu duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Ngay từ đầu tuần, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh đã tạo lực đỡ cho đồng USD. Lo ngại lạm phát và giá dầu vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao cũng khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.