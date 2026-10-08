Tỷ giá USD hôm nay 8/10: Tỷ giá trung tâm 26.638 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 7/10

Tỷ giá USD hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 7/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 26.638 đồng/USD. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động trái chiều, tại nơi niêm yết cao nhất hiện đạt 26.182 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.182 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank khép lại phiên giao dịch ngày 7/10 ở mức 25.760 – 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 10 đồng/USD ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Ngân hàng BIDV mua vào với 25.795 đồng/USD và 26.175 đồng/USD bán ra, giảm 5 đồng/USD ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng 7/10. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.788 – 26.182 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 5 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 4 đồng/USD ở chiều bán ra.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra). Còn ACB giao dịch với 25.770 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra, giảm 20 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 10 đồng/USD ở chiều bán ra so với sáng 7/10.

Trên thị trường tự do, chiều 7/10, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.040 – 26.140 (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu phiên giao dịch cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Cuối ngày 7/10, Fed dự kiến công bố biên bản cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 15-16/9. Đây được xem là nguồn thông tin quan trọng để thị trường đánh giá quan điểm của các thành viên Fed đối với lạm phát và lộ trình lãi suất thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 7/10: Tỷ giá trung tâm giảm về mức 26.638 đồng/USD VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 7/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống mức 26.638 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ổn định, mức cao nhất đạt được là 26.180 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,98 điểm.



Những dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đang khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng 10 giảm đáng kể. Thị trường hiện chỉ định giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 ở mức 20,5%, giảm mạnh so với khoảng 51% một tuần trước.

Tuy nhiên, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được thị trường đánh giá cao, với xác suất khoảng 84,5%.

Lợi suất trái phiếu trên toàn cầu cũng tăng trong những tuần gần đây do kỳ vọng các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời thị trường quan ngại về tình hình tài khóa tại nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của đồng USD trong những phiên tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, phát biểu của quan chức Fed và đặc biệt là tín hiệu về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Với thị trường trong nước, biến động của đồng USD quốc tế cùng chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại.