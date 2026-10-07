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Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giá vàng còn biến động phức tạp

Thứ Tư, 19:42, 07/10/2026
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VOV.VN - Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng vẫn còn biến động phức tạp. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường quản lý và triển khai các biện pháp ổn định thị trường vàng, tỷ giá.

Theo dõi sát thị trường vàng

Chiều nay (7/10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà. Một trong những nội dung được quan tâm đó là biến động phức tạp của giá vàng.

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Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường vàng bước vào một chu kỳ biến động mạnh, khi giá liên tục chuyển trạng thái từ tăng nóng sang điều chỉnh sâu rồi phục hồi và lại rung lắc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, giá vàng thế giới từng vượt 5.300 USD/ounce vào tháng 1, sau đó giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, sau đó lại phục hồi và hiện dao động quanh mức 4.152 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá thế giới dù đã thu hẹp đáng kể so với mức hơn 20 triệu đồng/lượng trước đây xuống còn hơn 12,5 triệu đồng/lượng ở thời điểm hiện tại (7/10/2026).

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Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng vẫn biến động phức tạp gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

"NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền", ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

VND tăng khoảng 1,12% so với USD

Về điều hành tỷ giá, theo Phó Thống đốc NHNN, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ những diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế, cùng với những thách thức, khó khăn trong nước.

Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm góp phần hấp thu các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ các giải pháp này, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

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Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Theo đánh giá của ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết diễn biến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn đang tạo sức ép lên tỷ giá, 

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu còn cao, nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào CPI trong nước. “Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá”, ông Quang nhấn mạnh

Số liệu từ Vụ Chính sách tiền tệ cho thấy, đồng Việt Nam (VND) đang tăng khoảng 1,12% so với USD. Trong khi đó, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt - có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm.

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Ảnh minh họa

Cùng thời điểm, nhiều đồng tiền trong khu vực châu Á và một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới giảm giá so với USD. Trong đó có yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. Mức giảm của nhiều đồng tiền được ông Phạm Chí Quang cho biết vào khoảng 2-7%.

Trong bối cảnh đó, việc đồng Việt Nam vẫn duy trì diễn biến tương đối ổn định được Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đánh giá là kết quả của quá trình quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá.

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, chỉ số giá vàng tháng 9/2026 tăng 2,38% so với tháng trước; tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước; giảm 4,04% so với tháng 12/2025. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 giảm 0,69% so với tháng trước; giảm 1,34% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,07% so với tháng 12/2025. Bình quân chín tháng năm 2026 tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

Những biến động trên thị trường vàng thời gian qua cho thấy vàng không còn là tài sản chỉ đơn thuần hưởng lợi khi bất ổn gia tăng. Giá vàng ngày càng chịu tác động đan xen của chính sách tiền tệ, tỷ giá, lạm phát, dòng vốn quốc tế và tâm lý nhà đầu tư.

Vì vậy, trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định nguồn cung và thu hẹp chênh lệch giá, mà còn phải nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và khả năng quản trị rủi ro, để vàng thực sự vận hành theo các tín hiệu thị trường thay vì trở thành điểm nóng của tâm lý đầu cơ.

Trần Ngọc/VOV.VN
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