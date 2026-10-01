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Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.627 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 01/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (1/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.627 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết ổn định, mức cao nhất đạt được là 26.160 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,38 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá hôm nay (1/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.627 đồng/USD, ổn định so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.160 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,38 điểm.

Các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.160 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,38 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 1 10 ty gia trung tam on dinh o muc 25.627 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố giá mua vào là 25.780 đồng/USD và 26.160 đồng/USD bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.770 - 26.166 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ kết thúc làm việc phiên liền trước,

Còn ACB hiện giao dịch với 25.750 đồng/USD mua vào và 26.140 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá bán USD giữ nguyên nhiều phiên liên tiếp, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

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Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cuối ngày 30/9

Nhận định diễn biến tỷ giá thời gian tới

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô mới nhất, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng VND đang được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư FDI tích cực; kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ dần thu hẹp về cuối năm; kiều hối đổ về dịp cuối năm. Ở chiều ngược lại, áp lực lên tỷ giá tại Việt Nam sẽ là đồng USD được dự báo mạnh hơn nữa khi giá dầu duy trì trên mốc 100 USD/thùng, Fed có thể tăng thêm lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nhận định diễn biến tỷ giá thời gian tới phụ thuộc chủ yếu vào lộ trình tăng lãi suất của Fed, cán cân thương mại và dòng vốn quốc tế. Từ đầu năm tới nay, diễn biến tỷ giá tương đối thuận lợi chủ yếu do mặt bằng lãi suất các kỳ hạn của VND đều cao hơn lãi suất USD, làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ VND. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm, hoạt động nhập lậu vàng giảm, làm giảm nhu cầu ngoại tệ.

“Nếu Fed có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 tới sẽ làm chênh lệch lãi suất VND-USD giảm, đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế, tạo áp lực nhất định lên tỷ giá tại Việt Nam”, TS Lực nói.

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Ảnh minh họa

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định áp lực tăng tỷ giá vẫn còn trong thời gian tới, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ neo cao, cùng kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển dịch dòng vốn ra khỏi Việt Nam; nhu cầu nhập khẩu tư liệu phục vụ các dự án và hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, áp lực mất giá của tiền đồng cả năm được VCBS dự kiến khoảng 1-1,5%, nhờ một số yếu tố hỗ trợ như tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do đang thấp hơn trong ngân hàng, phản ánh nhu cầu đầu cơ giảm mạnh. Nguồn cung ngoại tệ dự báo vẫn được hỗ trợ khá tốt, đặc biệt từ giải ngân vốn FDI.

Bên cạnh các yếu tố cung - cầu, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước được xem là một yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến động của tỷ giá. Việt Nam đang áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý, với biên độ giao dịch hiện ở mức 5% so với tỷ giá trung tâm. Thông qua điều chỉnh tỷ giá trung tâm và công bố các mức giá mua, bán ngoại tệ, cơ quan quản lý phát đi tín hiệu về định hướng và mức độ sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

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Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.627 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (30/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống mức 25.627 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giảm, mức cao nhất đạt được là 26.241 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,37 điểm.

PV/VOV.VN
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