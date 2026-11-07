Tỷ giá USD hôm nay 7/11: Tỷ giá trung tâm 25.615 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 7/11

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 7/11 ổn định ở mức 25.615 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn giữ ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.780 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,28 điểm.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.370 - 25.780 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV hiện giao dịch USD với mức giá 25.395 đồng/USD (mua vào) và 25.775 đồng/USD (bán ra).

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.387 - 26.785 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 2 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên trước đó.

Ngân hàng ACB hiện giao dịch USD với mức giá 25.360 đồng/USD (mua vào) và 25.750 đồng/USD (bán ra), ổn định so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.130 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 6/11 ở mức 25.615 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.810 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,92 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.615 đồng/USD

-Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.370 - 25.780 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định so với phiên trước đó.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.387 - 26.783 đồng/USD (mua vào và bán ra). Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.360 đồng/USD mua vào và 25.750 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã gây ra tác động tiêu cực lên đồng USD. Nhưng không thấy lý do nào cho sự suy giảm mạnh hơn của đồng USD. Theo quan điểm của các chuyên gia, lãi suất cần bắt đầu di chuyển ngược chiều với đồng USD để biện minh cho một sự điều chỉnh lớn hơn, trừ khi hiệu suất kém bất thường của các tài sản Mỹ thúc đẩy động thái này.

Những lo ngại rằng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ đã không thành hiện thực. Thay vào đó, sự nhẹ nhõm tiềm tàng khi sự kiện rủi ro giữa nhiệm kỳ đã qua đi, cùng với giá dầu giảm mạnh, đang thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán.

Trở ngại chính đối với sự suy giảm mạnh hơn của đồng USD là giá dầu thấp hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc nó gây bất lợi cho USD. Khi giá dầu thô giảm 8%, lãi suất hoán đổi USD kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản, nhìn chung phù hợp với lãi suất hoán đổi CAD, AUD và SEK. Tuy nhiên, lãi suất hoán đổi EUR, GBP và NZD kỳ hạn 2 năm giảm mạnh hơn, khoảng 8-10 điểm cơ bản.

Theo các chuyên gia, đó là lập luận thuyết phục nhất chống lại việc đẩy đồng USD xuống thấp hơn nữa. Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn và/hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Fed vẫn là những điều kiện cần thiết để lãi suất USD kỳ hạn ngắn hạn giảm mạnh hơn so với các đồng tiền khác, và do đó dẫn đến sự suy giảm rộng hơn của đồng USD.