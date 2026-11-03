Tỷ giá USD hôm nay 3/11: Giá USD bán ra cao nhất 26.862 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, sáng 3/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 1 đồng lên mức 25.630 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.400 - 26.862 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,82 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.560 VND/USD mua vào và 25.970 VND/USD bán ra, giảm 20 đồng so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.590 - 26.970 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.579 - 25.973 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng MB Bank hiện giao dịch 25.600 - 26.040 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.560 - 25.950 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.560 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.970 đồng/USD, giảm 140 đồng ở chiều mua vào và tăng 190 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay ngày 3/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.632 VND/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại giảm, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.980 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,520 điểm.

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.570 VND/USD mua vào và 25.980 VND/USD bán ra, điều chỉnh giảm 10 đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.605 - 25.985 VND/USD (mua vào - bán ra), điều chỉnh giảm 5 đồng so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.581 - 25.960 đồng/USD (mua vào và bán ra), điều chỉnh giảm 23 đồng so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.050 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Nguồn cung ngoại tệ hỗ trợ triển vọng cuối năm

Đánh giá về diễn biến thị trường ngoại hối, báo cáo vĩ mô quý III/2026 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, thị trường ngoại tệ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô.

Theo VCBS, đến cuối tháng 9/2026, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại giảm khoảng 100 điểm cơ bản so với tháng trước, về mức 26.160 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do giảm về khoảng 26.000 VND/USD, phản ánh tâm lý đầu cơ USD suy yếu.

Cùng ghi nhận xu hướng này, báo cáo triển vọng kinh tế quý IV/2026 của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, tỷ giá giao dịch VND/USD đã xuất hiện xu hướng giảm từ giữa quý III, bất chấp chỉ số DXY duy trì quanh vùng 99-102 điểm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 9.

Theo KBSV, sự cải thiện của VND được hỗ trợ trước hết bởi nguồn cung ngoại tệ gia tăng. Lũy kế 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại tháng 9 cũng cải thiện với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn quốc tế của các ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai.

Ngoài nguồn cung ngoại tệ, chênh lệch lãi suất VND-USD trên thị trường liên ngân hàng cũng góp phần hỗ trợ tỷ giá. KBSV cho biết, chênh lệch lãi suất ở các kỳ hạn từ một tuần đến 6 tháng duy trì trạng thái dương, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ USD và hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ.

Báo cáo của VCBS cũng ghi nhận, tâm lý đầu cơ trên thị trường tự do đã giảm đáng kể, trong bối cảnh các giao dịch nhập khẩu vàng lậu nhằm kinh doanh chênh lệch giá suy giảm và chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới thu hẹp.