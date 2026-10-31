Tỷ giá USD hôm nay 31/10: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD

Theo đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 31/10 ở mức 25.637 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ổn định, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 25.990 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,830 điểm.

Sáng ngày 31/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.990 đồng/USD. Ổn định so với phiên trước đó.

Trong khi đó, Ngân hàng BIDV niêm yết 25.600 đồng/USD mua vào và bán ra 25.980 đồng/USD.

Còn Techcombank đóng cửa ở mốc 25.606- 26.0990 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.140 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.210 đồng/USD,giảm nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 31/10

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.990 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày 30/10 không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.600 đồng/USD mua vào và bán ra 25.980 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.541- 26.064 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã giảm 10 đồng và giá bán cũng giảm 12 đồng. ACB có giá 25.620 đồng/USD mua vào và 25.980 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.990 đồng/USD,giảm nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, đồng USD vẫn chiếm ưu thế giữa những bất ổn trên thị trường trái phiếu. Đồng USD đã giảm nhẹ so với một số đồng tiền nhất định, trong khi vẫn tiếp tục tăng so với các đồng tiền khác. Nhìn chung, đồng bạc xanh vẫn giữ vững vị thế trong bối cảnh trái phiếu dài hạn chịu áp lực. Điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên các cặp tỷ giá hối đoái chính như EUR/USD và AUD/USD, vàng và có thể cả các chỉ số, bất chấp sự biến động ngắn hạn do dữ liệu kinh tế gây ra.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng và báo cáo JOLTS đáng thất vọng hôm qua đã tạo áp lực lên đồng bạc xanh, mặc dù mức giảm của lợi suất ngắn hạn tương đối khiêm tốn. Lịch kinh tế Mỹ hôm nay nổi bật với báo cáo việc làm ADP và dữ liệu lạm phát PCE, sẽ cung cấp thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed, trong khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh trong trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục gây áp lực lên khẩu vị rủi ro toàn cầu, tạo ra sự hỗ trợ nền tảng cho đồng USD. Điều này có khả năng hạn chế phạm vi điều chỉnh đáng kể của đồng bạc xanh, ngay cả khi các dữ liệu sắp tới gây thất vọng.

Sự chú ý hiện tập trung vào dữ liệu việc làm ADP tháng 9, chi tiêu cá nhân tháng 8 và lạm phát PCE tháng 8. Lạm phát PCE lõi dự kiến tăng tốc từ 0,2% lên 0,3% so với tháng trước. Mặc dù PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, thị trường có thể đặt trọng tâm hơn vào báo cáo CPI tháng 9 sẽ được công bố trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nếu chỉ số PCE lõi mạnh hơn dự kiến, điều này có thể đẩy định giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 lên cao trở lại.