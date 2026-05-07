  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
VN-Index lập kỷ lục mới, vượt mốc 1.900 điểm

Thứ Năm, 17:01, 07/05/2026
VOV.VN - Chứng khoán lập kỷ lục mới khi VN-Index đóng cửa trên 1.909 điểm, động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, cùng sự hỗ trợ của nhiều Bluechip lớn, giúp chỉ số vượt đỉnh lịch sử bất chấp diễn biến phân hóa mạnh ở nhiều nhóm ngành khác.

Phiên giao dịch hôm nay 7/5 đánh dấu lần đầu tiên VN-Index quay trở lại vùng đỉnh mọi thời đại 1.900 sau nhiều tháng “lên thác xuống ghềnh” kể từ khi chiến sự tại Trung Đông trở thành mối đe dọa tới lạm phát kinh tế toàn cầu. Mặc dù điểm số cải thiện tích cực, tuy nhiên, không phải phần thưởng nào cũng được chia đều và vui buồn đan xen khi diễn biến phân hóa đã trở thành “đặc sản” của thị trường trong nhiều phiên trở lại đây. Dẫn đầu đà tăng phải kể đến những cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC), sắc tím tới từ những “ngôi sao đơn lẻ” STB, GEX, GEE cùng sức bật của các Bluechip khác như: MSN, HDB trở thành những nhân tố đưa VN-Index chinh phục đỉnh cao mới.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành như Dầu khí (BSR, GAS, PLX…), Xây dựng CTD, VCG, DPG…) và Phân bón (DCM, DPM) trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi biên độ điều chỉnh ở quanh ngưỡng (2 – 7%). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn chọn lọc kỹ lưỡng khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 191 mã giảm điểm, nhiều hơn so với 119 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.909,01 điểm, tăng 17,81 điểm (0,94%).

vn-index lap ky luc moi, vuot moc 1.900 diem hinh anh 1
Chứng khoán vượt đỉnh

Nhịp độ giao dịch được duy trì tích cực, cải thiện dần kể từ khi thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ với thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 962 triệu cổ phiếu (9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (25,91%).

VN-Index sở hữu độ mở tương đối cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm trong ngày hôm nay. Trong đó, Bất động sản (3,20%), Ngân hàng (1,64%) và Cảng biển (0,83%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,10%), Phân bón (-2,63%) và Hóa chất (-2,49%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -313 tỷ đồng. MSN 376 tỷ đồng, GEX 144 tỷ đồng và VHM 111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -373 tỷ đồng, ACB -297 tỷ đồng, KDH -119 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: chứng khoán chứng khoán hôm nay thị trường chứng khoán chứng khoán tăng mạnh chứng khoán vượt đỉnh chứng khoán 7/5
Tin liên quan

Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

VOV.VN - Bất chấp những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Trung Đông và việc giá trị đồng nội tệ bấp bênh, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lại lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chứng tỏ sức bật của cả nền kinh tế.

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

VOV.VN - Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên sáng 8/4 khi tâm lý nhà đầu tư được củng cố bởi loạt thông tin tích cực. FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi vào tháng 9/2026, trong khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt sau động thái tạm ngừng tấn công của ông Trump.

