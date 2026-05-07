VN-Index lập kỷ lục mới, vượt mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch hôm nay 7/5 đánh dấu lần đầu tiên VN-Index quay trở lại vùng đỉnh mọi thời đại 1.900 sau nhiều tháng “lên thác xuống ghềnh” kể từ khi chiến sự tại Trung Đông trở thành mối đe dọa tới lạm phát kinh tế toàn cầu. Mặc dù điểm số cải thiện tích cực, tuy nhiên, không phải phần thưởng nào cũng được chia đều và vui buồn đan xen khi diễn biến phân hóa đã trở thành “đặc sản” của thị trường trong nhiều phiên trở lại đây. Dẫn đầu đà tăng phải kể đến những cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC), sắc tím tới từ những “ngôi sao đơn lẻ” STB, GEX, GEE cùng sức bật của các Bluechip khác như: MSN, HDB trở thành những nhân tố đưa VN-Index chinh phục đỉnh cao mới.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành như Dầu khí (BSR, GAS, PLX…), Xây dựng CTD, VCG, DPG…) và Phân bón (DCM, DPM) trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi biên độ điều chỉnh ở quanh ngưỡng (2 – 7%). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn chọn lọc kỹ lưỡng khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 191 mã giảm điểm, nhiều hơn so với 119 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 7/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.909,01 điểm, tăng 17,81 điểm (0,94%).

Chứng khoán vượt đỉnh

Nhịp độ giao dịch được duy trì tích cực, cải thiện dần kể từ khi thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ với thanh khoản khớp lệnh cao hơn (12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 962 triệu cổ phiếu (9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (25,91%).

VN-Index sở hữu độ mở tương đối cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm trong ngày hôm nay. Trong đó, Bất động sản (3,20%), Ngân hàng (1,64%) và Cảng biển (0,83%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,10%), Phân bón (-2,63%) và Hóa chất (-2,49%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -313 tỷ đồng. MSN 376 tỷ đồng, GEX 144 tỷ đồng và VHM 111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -373 tỷ đồng, ACB -297 tỷ đồng, KDH -119 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.