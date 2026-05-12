中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ xe?

Thứ Ba, 07:00, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều chuyên gia chỉ ra lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên vẫn còn lo ngại của người tiêu dùng về nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ xe khi sử dụng xăng E10.

Giá rẻ nhưng người dân vẫn dè dặt?

Từ giữa tháng 4 đã có nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc mở bán thí điểm xăng sinh học E10 với giá thấp hơn so với xăng RON 95. Mức chênh lệch này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho người tiêu dùng chuyển đổi.

xang e10 co anh huong den dong co xe hinh anh 1
Xăng E10 được đưa vào sử dụng trên thị trường thay thế xăng khoáng theo chủ trương của Chính phủ

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại các cây xăng cho thấy, yếu tố giá vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Nhiều người dân cho biết, xăng E10 có giá rẻ hơn xăng RON95, bên cạnh lợi ích về môi trường và nguồn cung, nỗi lo lớn nhất của nhiều người là nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện khi sử dụng xăng E10.

Anh Nguyễn Bảo Toàn (xã Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Nếu xăng E10 bảo vệ môi trường hơn thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng rồi. Tuy nhiên, tôi lo ngại xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ như nhiều người nói”.

xang e10 co anh huong den dong co xe hinh anh 2
Anh Toàn chia sẻ những băn khoăn khi sử dụng xăng E10

Trong khi đó, anh Vũ Văn Phương  (Ninh Bình) cho biết: “Xăng E10 nếu không ô nhiễm môi trường thì cũng tốt nhưng cũng sợ là xe hỏng máy móc, sửa tốn tiền. Vì nghề chạy xe như chúng tôi không có thu nhập được nhiều".

Những ý kiến này phản ánh rõ tâm lý chung người tiêu dùng quan tâm đến lợi ích kinh tế nhưng vẫn đặt yếu tố an toàn và độ phù hợp lên hàng đầu.

xang e10 co anh huong den dong co xe hinh anh 3
Anh Phương cũng có những lo lắng khi sử dụng xăng E10

Ở góc độ doanh nghiệp, các đơn vị bán lẻ xăng dầu cho biết, đã sẵn sàng thực hiện theo chủ trương, đã bán thí điểm từ giữa tháng 4 để thăm dò thị trường.

Ông Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL cho rằng, trong khi nguồn cung khan hiếm xăng khoáng hiện nay thì trong nước có thể sản xuất được xăng sinh học. Doanh nghiệp đã bán thí điểm từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, thực tế chưa cấm hoàn toàn xăng khoáng nên người dân vẫn chưa sử dụng xăng E10 nhiều dù giá thành rẻ hơn.

“Hiện chưa cấm hoàn toàn bán xăng khoáng nên các doanh nghiệp vẫn kinh doanh. Chỉ khi có quy định rõ ràng và áp dụng đồng bộ trên toàn quốc, doanh nghiệp mới chuyển đổi hoàn toàn”, ông Dũng cho biết,

Giải mã nỗi lo xăng E10 

Có thể thấy, để xăng sinh học E10 đi vào cuộc sống, bên cạnh chủ trương và lộ trình, điều quan trọng là phải tạo được niềm tin từ người tiêu dùng và sự sẵn sàng từ doanh nghiệp. Khi những băn khoăn về giá cả, chất lượng và độ an toàn được giải đáp bằng thực tế, quá trình chuyển đổi mới có thể diễn ra một cách bền vững.

xang e10 co anh huong den dong co xe hinh anh 4
Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Đông đã bán thí điểm xăng E10 từ tháng 4

Ông Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính cho rằng, việc sử dụng xăng E10 có thể giải quyết đồng thời ba mục tiêu: Tăng cường an ninh năng lượng, kiến tạo giá trị kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính theo các cam kết khí hậu.

Theo tính toán, xăng E10 giúp giảm 3-7% lượng phát thải CO₂ trong vòng đời sản phẩm, đồng thời hạn chế khí độc, cải thiện chất lượng không khí tại đô thị. Nếu được sử dụng rộng rãi, xăng E10 có thể thay thế tương đương khoảng 1 triệu tấn xăng dầu mỗi năm, góp phần tăng chủ động về an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, sản xuất ethanol từ sắn, ngô, mía sẽ giúp gia tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, từ đó hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn kết nối nông nghiệp - công nghiệp chế biến - môi trường.

Cũng theo ông Long, hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng E10, trong đó Mỹ xem xăng E10 là chuẩn phổ biến, hầu hết xe bán ra đều tương thích. Tại Việt Nam, xăng E10 đang có cơ hội lớn trở thành loại xăng phổ biến nhất bởi khung pháp lý đã được thiết lập rõ ràng.

xang e10 co anh huong den dong co xe hinh anh 5
Xăng E10 hoàn toàn có thể trở thành bước chuyển đổi an toàn

Những băn khoăn về ảnh hưởng đến động cơ phương tiện khi sử dụng xăng E0, PGS-TS Đàm Hoàng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân xăng sinh học, mà ở việc người dùng sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu so với tiêu chuẩn khí thải của xe. Người tiêu dùng cần xác định phương tiện của mình đạt chuẩn Euro 3, Euro 4 hay Euro 5 để lựa chọn loại xăng phù hợp, qua đó bảo vệ động cơ và tránh phát sinh chi phí sửa chữa không đáng có.

Phân tích sâu hơn, PGS-TS Đàm Hoàng Phúc cho biết, ethanol là chất dung môi, không gây ảnh hưởng tới các chi tiết cơ khí kim loại mà chủ yếu tác động tới vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Tuy nhiên, khi đã thay đổi sang nhiên liệu có ethanol, các nhà sản xuất phải thiết kế và sử dụng vật liệu tương thích.

Với những phương tiện không có ký hiệu "E" trên nắp bình xăng, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm cần đặc biệt chú ý bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. Theo ông, việc kiểm tra và thay thế các chi tiết lão hóa là nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo an toàn, kể cả khi không sử dụng xăng E10…

Dưới góc độ kỹ thuật, PGS-TS Đàm Hoàng Phúc cho rằng, những lo ngại về xăng E5 hay E10 không xuất phát từ bản chất công nghệ, mà chủ yếu liên quan tới chất lượng triển khai trên thực tế. Khi nhiên liệu đạt chuẩn, hạ tầng kiểm soát tốt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hãng xe, E10 hoàn toàn có thể trở thành bước chuyển đổi an toàn, góp phần giảm phát thải trong bối cảnh hiện nay.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: Lộ trình sử dụng xăng E10 Giá xăng E10 thấp hơn RON95 Lợi ích môi trường E10 Ảnh hưởng động cơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026
Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10
Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10

VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10

VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

Bán đại trà xăng E10 từ 30/4/2026: Doanh nghiệp xăng dầu rất trăn trở
Bán đại trà xăng E10 từ 30/4/2026: Doanh nghiệp xăng dầu rất trăn trở

VOV.VN - Xăng E10 dự kiến được phối trộn và bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 30/4 tới đây – sớm hơn một tháng so với lộ trình cũ, trong khi xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán đến hết năm 2030.

Bán đại trà xăng E10 từ 30/4/2026: Doanh nghiệp xăng dầu rất trăn trở

Bán đại trà xăng E10 từ 30/4/2026: Doanh nghiệp xăng dầu rất trăn trở

VOV.VN - Xăng E10 dự kiến được phối trộn và bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 30/4 tới đây – sớm hơn một tháng so với lộ trình cũ, trong khi xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán đến hết năm 2030.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá