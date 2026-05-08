Điều chỉnh các chỉ tiêu xăng sinh học E5, E10

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, nhằm giải quyết những vướng mắc kéo dài trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu.

Nội dung sửa đổi tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm làm rõ định nghĩa xăng E5, xăng E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định.

Cập nhật quy đinh về hàm lượng trong xăng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế và công nghệ hiện hành, cho phép sử dụng thêm một số hợp chất trong xăng không chì và xăng sinh học, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong phối trộn và tối ưu chi phí.

Việc điều chỉnh không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Khi quy chuẩn rõ ràng, linh hoạt và phù hợp thực tiễn, các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn.