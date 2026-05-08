Điều chỉnh các chỉ tiêu xăng sinh học E5, E10

Thứ Sáu, 11:32, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa quy chuẩn xăng sinh học E5, E10, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, nhằm giải quyết những vướng mắc kéo dài trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu.

Nội dung sửa đổi tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm làm rõ định nghĩa xăng E5, xăng E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định.

Dieu chinh cac chi tieu xang sinh hoc e5, e10 hinh anh 1
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng sinh học giải quyết những vướng mắc kéo dài trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu

Cập nhật quy đinh về hàm lượng trong xăng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế và công nghệ hiện hành, cho phép sử dụng thêm một số hợp chất trong xăng không chì và xăng sinh học, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong phối trộn và tối ưu chi phí.

Việc điều chỉnh không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Khi quy chuẩn rõ ràng, linh hoạt và phù hợp thực tiễn, các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn.

Theo PV/VTV.vn
Tin liên quan

Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống. Những ngày đầu triển khai cho thấy loại nhiên liệu mới này đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

VOV.VN - Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống. Những ngày đầu triển khai cho thấy loại nhiên liệu mới này đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026
VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

