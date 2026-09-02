Xử lý hơn 740 vụ vi phạm kinh doanh ở Đà Nẵng, phạt hành chính hơn 9 tỷ đồng

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, tập trung kiểm tra nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống. Cán bộ quản lý thị trường tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch phải thực hiện nghiêm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không tăng giá, ép giá đối.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra thị trường hàng hóa tại cơ sở kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra gần 1.100 vụ, xử lý trên 740 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra những cơ sở, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Tết Trung thu”.