English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý hơn 740 vụ vi phạm kinh doanh ở Đà Nẵng, phạt hành chính hơn 9 tỷ đồng

Thứ Tư, 11:10, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra gần 1.100 vụ, xử lý 740 vụ kinh doanh, gian lận thương mại.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, tập trung kiểm tra nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống. Cán bộ quản lý thị trường tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch phải thực hiện nghiêm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không tăng giá, ép giá đối.

xu ly hon 740 vu vi pham kinh doanh o Da nang, phat hanh chinh hon 9 ty dong hinh anh 1
Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra thị trường hàng hóa tại cơ sở kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra gần 1.100 vụ, xử lý trên 740 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.

xu ly hon 740 vu vi pham kinh doanh o Da nang, phat hanh chinh hon 9 ty dong hinh anh 2
Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra những cơ sở, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Tết Trung thu”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng
Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 28/8-2/9, tại tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ Độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

Độc đáo phiên chợ Độc lập dịp 2/9 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 28/8-2/9, tại tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ Độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9
Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp lễ 2/9, dự kiến lượng khách đến thành phố Đà Nẵng tăng mạnh kéo theo nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 3 đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp lễ 2/9, dự kiến lượng khách đến thành phố Đà Nẵng tăng mạnh kéo theo nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 3 đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón năm học mới
Đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh năm học mới 2026-2027.

Đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón năm học mới

Đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Đà Nẵng, sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Vương, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh năm học mới 2026-2027.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá