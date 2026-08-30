Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

Theo đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm tư khâu sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu thụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng văn minh, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân và du khách. Đồng thời, kiểm tra niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, sản phẩm được bày bán.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có điều kiện bảo quản tốt, chọn sản phẩm có tem mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm

Các đơn vị kiểm tra cơ sở nước đóng chai

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Địa bàn hiện nay rất rộng, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, theo đó nhu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa trong công tác tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Chúng tôi phối hợp liên ngành với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra trên 200 cơ sở. Từ đầu năm đến nay có tất cả 12 vụ ngộ độc thực phẩm đã được điều tra xử lý kịp thời và không có vụ nào có ca tử vong và bệnh nặng”.