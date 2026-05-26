Xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

Đây là động thái tiếp theo trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72 ngày 09/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên phạm vi cả nước. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

Cụ thể, ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Tiếp đó, ngày 14/5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm. Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm: duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, trong tháng 5 này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm cho thấy quyết tâm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về nguồn cung và dự trữ lưu thông theo đúng quy định pháp luật.