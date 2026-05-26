English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

Thứ Ba, 10:53, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng, do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đây là động thái tiếp theo trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72 ngày 09/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên phạm vi cả nước. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

xu phat them 3 doanh nghiep dau moi kinh doanh xang dau hinh anh 1
Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Tiếp đó, ngày 14/5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm. Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm: duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

xu phat them 3 doanh nghiep dau moi kinh doanh xang dau hinh anh 2
Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng

Trước đó, trong tháng 5 này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm cho thấy quyết tâm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về nguồn cung và dự trữ lưu thông theo đúng quy định pháp luật.

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: xăng dầu kinh doanh xăng dầu dự trữ lưu thông xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng
Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng
Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng

VOV.VN - Qua giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm

Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng

Xử phạt 1 cơ sở xăng dầu ở Cao Bằng treo biển "hết xăng" khi vẫn còn hàng

VOV.VN - Qua giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng
Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Xử phạt hơn 400 triệu đối với cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây
Xử phạt hơn 400 triệu đối với cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Xăng dầu Châu Thành  về hành vi vi phạm về môi trường với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Xử phạt hơn 400 triệu đối với cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây

Xử phạt hơn 400 triệu đối với cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Xăng dầu Châu Thành  về hành vi vi phạm về môi trường với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Bắc Kạn xử phạt các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trái quy định
Bắc Kạn xử phạt các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trái quy định

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định xử phạt 2 cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng kinh doanh trái quy định.

Bắc Kạn xử phạt các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trái quy định

Bắc Kạn xử phạt các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trái quy định

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định xử phạt 2 cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng kinh doanh trái quy định.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá