Diễm My 9x diện váy hoài cổ của Công Trí, khoe vai trần quyến rũ

Tham dự đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam VIFW, Diễm My 9x thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Dù không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, người đẹp vẫn tươi tắn và toả sáng. Cô diện bộ áo dài cách tân cắt vai, phom dáng phồng, hoạ tiết dập nổi tinh xảo trong bộ sưu tập Coco Yêu Dấu của nhà thiết kế Công Trí. Nền vải mày be, kết hợp cồng tông trang điểm nude khiến Diễm My sở hữu tổng thể hoài cổ. Người đẹp đồng thời chọn kiểu tóc mái ngang, mang lại nét cổ điển, thanh lịch cho vẻ ngoài. Mới đây, Diễm My 9x giành được giải Woman in Film cho vai diễn Helen trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” công chiếu đầu năm 2018. Diễm My cho biết, hoá thân thành một nhà thiết kế khó tính trong phim là một phép thử mới mẻ của cô. Từ kiểu tóc, tính cách, lối ăn nói đến biểu cảm của nhân vật đều khác xa so với các vai diễn trước đó của Diễm My. Thời gian gần đây, Diễm My 9x đã có sự lột xác ngoạn mục, trưởng thành và gợi cảm hơn. Diễm My luôn biết tiết chế giữa “gợi cảm” và “phản cảm” trong cách ăn mặc, thể hiện. Hình ảnh xinh đẹp ccủa Diễm My 9x trong sự kiện tối qua...

