Diễm My 9x khoe nét đẹp thanh tân, quý phái với các thiết kế gấm

Xuất hiện trong BST, Diễm My 9x thu hút với vẻ xinh đẹp kiêu sa. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn. Gấm được xem là chất liệu khó dệt nhất trong các loại vải, hoa văn lại đan xen phức tạp với nhiều công nghệ dệt khác nhau. Hoa văn trên vải gấm là kho tàng sáng tạo vô tận cho các nhà thiết kế. Các thiết kế đầm trong BST toát lên sự sang trọng, và hoàn hảo đến từng đường nét. Những đường cắt nhún tiết chế vừa phải tạo thành điểm nhấn đắt giá. Không đơn thuần chỉ là thời trang, Diễm My hướng đến vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Bộ sưu tập với gam màu trang nhã tạo nên sức hấp dẫn với các cô nàng yêu thích thời trang. Ngắm Diễm My 9x xinh đẹp, sang chảnh trong bộ ảnh mới...

