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30 năm, Bệnh viện bay Orbis hỗ trợ đào tạo hơn 40.000 cán bộ nhãn khoa ở Việt Nam

Thứ Ba, 16:22, 28/07/2026
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VOV.VN - 30 năm qua, Bệnh viện bay Orbis quốc tế đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ nhãn khoa, hỗ trợ hơn 139.000 ca phẫu thuật bảo vệ và phục hồi thị lực ở Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại lễ khai mạc chương trình Bệnh viện Bay Orbis được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng sáng nay (28/7).

 

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Việt Nam được Tổ chức Orbis Quốc tế lựa chọn triển khai chương trình Bệnh viện Bay từ năm 2006. Đây là lần thứ 5 bệnh viện bay Orbis trở lại Đà Nẵng.

30 nam, benh vien bay orbis ho tro dao tao hon 40.000 can bo nhan khoa o viet nam hinh anh 1
Bên trong bệnh viện bay Orbis
30 nam, benh vien bay orbis ho tro dao tao hon 40.000 can bo nhan khoa o viet nam hinh anh 2
Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu

Chương trình Bệnh viện Bay Orbis năm nay được thực hiện trên máy bay MD-10 do Tập đoàn FedEx tài trợ chuyển đổi thành bệnh viện bay thế hệ thứ ba, cơ sở đào tạo nhãn khoa lưu động duy nhất trên thế giới được công nhận, hội tụ đầy đủ phòng phẫu thuật, phòng học và trung tâm mô phỏng hiện đại ngay trên khoang máy bay. Trong triển khai tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Chương trình huy động hơn 20 chuyên gia nhãn khoa tình nguyện đến từ 7 quốc gia, trực tiếp đào tạo cho hơn 230 y bác sĩ, điều dưỡng nhãn khoa của Việt Nam thông qua hình thức đào tạo mô phỏng, cầm tay chỉ việc và hội thảo lâm sàng, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như đục thể thủy tinh, glôcôm, bệnh lý võng mạc và phẫu thuật tạo hình mắt.

30 nam, benh vien bay orbis ho tro dao tao hon 40.000 can bo nhan khoa o viet nam hinh anh 3
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Chương trình nhằm hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc mắt, góp phần phòng chống mù lòa và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ niềm vui, vinh dự khi tổ chức Orbis lựa chọn Đà Nẵng là địa phương đồng hành:

“UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Chương trình Bệnh viện Bay Orbis năm 2026 được triển khai an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; đồng thời mong muốn Tổ chức Orbis và các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó lâu dài với ngành Y tế thành phố trong chặng đường tiếp theo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà thành phố Đà Nẵng đang hướng tới”.

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Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Orbis Quốc tế phát biểu
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Các đại biểu dự chương trình

Trong thời gian 3 tuần, đội ngũ chuyên gia và tình nguyện viên của Orbis tổ chức đào tạo chuyên sâu theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” cho 61 bác sĩ, điều dưỡng, bác sĩ gây mê và kỹ sư thiết bị y tế  từ Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Nội dung đào tạo tập trung vào chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mắt có nguy cơ gây mù hàng đầu trong cộng đồng. Các học viên sẽ được phát triển kỹ năng thông qua đào tạo thực hành trên mô hình mắt, đào tạo trực tiếp trên bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, tham gia hội thảo chuyên đề, cùng với các khóa học trực tuyến được thiết kế trước khi máy bay đến Việt Nam.

Các hoạt động đào tạo trực tiếp sẽ diễn ra trên Bệnh viện Bay Orbis (tại bãi đậu quân sự Sư đoàn 372, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Đà Nẵng) và tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Orbis Quốc tế  cho rằng, Việt Nam ngày càng được ghi nhận là một quốc gia dẫn đầu trong khu vực ở các lĩnh vực như chăm sóc mắt trẻ em, bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, phát triển nhân lực và đổi mới sáng tạo:

“Thông qua Cybersight, đào tạo dựa trên mô phỏng, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo, việc học bắt đầu trước khi máy bay đến và sẽ còn duy trì khi máy bay rời đi. Việt Nam đã và đang góp phần dẫn dắt những đổi mới này. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng công nghệ có thể đẩy mạnh khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao, đồng thời củng cố, chứ không thay thế, chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế địa phương.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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