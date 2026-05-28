Dưới nắng nóng oi bức, công nhân vẫn bám công trình trọng điểm tỉnh Quảng Trị

Dự án thành phần 1 Đường ven biển tỉnh Quảng Trị là công trình giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Các đơn vị thi công tập trung thảm bê tông nhựa hạt mịn hoàn thiện nhiều đoạn tuyến thuộc gói thầu XL-06, dài hơn 21km qua hai xã Cam Hồng và Sen Ngư (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ).

Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng công nhân vẫn bám trụ

Dưới nắng nóng gay gắt, công nhân làm việc liên tục ngoài trời rất vất vả. Ngoài trang bị bảo hộ lao động, nhiều công nhân còn sử dụng áo điều hòa, bổ sung nước để bảo đảm sức khỏe, bám trụ trên công trường. Ông Nguyễn Đức Lực, công nhân lái máy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh cho hay, để đảm bảo tiến độ, công nhân làm việc liên tục trên công trường: “Những ngày này nhiệt độ ngoài trời từ 38 đến 40 độ C nhưng anh em công nhân vẫn duy trì làm việc đều đặn, cố gắng khắc phục khó khăn để công trình bảo đảm tiến độ. Mỗi người đều chủ động chuẩn bị nước uống, thiết bị bảo hộ và giữ gìn sức khỏe khi làm việc ngoài trời”.

Dưới nắng oi bức, công nhân trang bị áo điều hòa để làm mát khi thi công trên mặt đường

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, làm ngày làm đêm để bù tiến độ. Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu vẫn duy trì thi công liên tục.

Công nhân thi công liên tục với nhiều ca kíp trên công trường giữa trời nắng oi bức

Ông Nguyễn Chí Phương, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu XL-06, cho biết, đơn vị tăng chế độ bồi dưỡng nhằm động viên người lao động yên tâm bám công trường. “Mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, có thời điểm gần 40 độ C nhưng cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn nỗ lực bám công trường để hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đang tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, góp phần giải ngân vốn đầu tư công”, ông Nguyễn Chí Phương nói.

Công nhân thi công thảm nhựa trên tuyến

Theo quyết định phê duyệt, tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1- Đường ven biển (trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ) hoàn thành trong năm 2026. Hiện chủ đầu tư tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh việc hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phấn đấu thi công vượt mốc tiến độ, hoàn thành các gói thầu xây lắp trước tháng 6/2026. Dự án này gồm 3 đoạn với tổng chiều dài 80km, tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2026. Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn cao điểm, triển khai thi công đồng loạt các gói thầu trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu tăng cao cũng gây áp lực cho việc thi công hoàn thiện dự án.

Huy động nhiều máy móc tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Trước tình hình này, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh cũng có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn. Theo ông Lê Hồng Vinh, các sở, ban, ngành của tỉnh cần điều hành sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

“Đôn đốc các dự án được giao chủ đầu tư hiện nay chậm tiến độ, phối hợp với các địa phương trong giải phóng mặt bằng. Điều chỉnh lại tiến độ thi công sát thực tế, xác định lại nguồn nguyên, nhiên vật liệu. Sở Xây dựng cũng tăng cường quản lý hoạt động xây dựng và vật liệu, tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư tránh tình trạng khai báo thêm khối lượng trong giai đoạn giá vật tư vật liệu tăng đột biến. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình bao gồm công trình đầu tư công và đầu tư từ ngoài ngân sách”, ông Lê Hồng Vinh chỉ đạo.